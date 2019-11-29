Tehditten sonra hakaret

  • Bist 100
    107251
  • Dolar
    5,7550
  • Euro
    6,3374
  • Altın
    270,2640
İstanbul
7 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Turizm payının ödenmesi için son 4 gün Turizm payının ödenmesi için son 4 gün
Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı Türkiye 10 ayda 40 milyondan fazla turisti ağırladı
Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç Başakşehir'de 250 bin liralık kapkaç
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Efsane Cuma’da nelere dikkat etmek gerekir? Efsane Cuma’da nelere dikkat etmek gerekir?
Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında? Yağmur Tanrısevsin hafızasını mı sildirecek? Yağmur Tanrısevsin kaç yaşında?
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu Apartman sakini kapıcıyı böyle vurdu
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı...Yoldan geçerken gördüğü bayrağı böyle öptü
Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı Yaşlı kadının bayrak sevgisi herkesi duygulandırdı
Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl? Masterchef Türkiye'de bugün kim elendi? Masterchef uskumru dolması tarifi nasıl?
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye! Safiye Soyman'dan servet değerinde hediye!
Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı Japon milletvekillerinden deprem tatbikatı
İrem Derici'den garip itiraflar... İrem Derici'den garip itiraflar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2018’de Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı
Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi Merkez Bankası: Faiz oranları belirgin geriledi
Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı Müslüman İlhan Omar'ın rakibi: Vatana ihanetten yargılanmalı ve asılmalı
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Amsterdam'da ışık sanat festivali Amsterdam'da ışık sanat festivali
İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu İdil Biret Bursa'da müzikseverlerle buluştu
TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu TRT World Citizen Ödülleri sahiplerini buldu
Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın Ünlü yatırımcı Mobius'tan tavsiye: Türk Lirası ucuz, satın alın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:05:04

Tehditten sonra hakaret

Kendisine tezgâh kuran çetenin ortaya çıkarılmasını istediği için susturulan İnce şimdi de linç ediliyor. Okuyan ve Özkan, ihanetle suçladıkları İnce’ye hakaret yağdırdı.

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan’ın, “Cumhurbaşkanı Beştepe’de Muharrem İnce’yle görüştü” iddiası Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Turan’ın kaynak olarak gösterdiği gazeteci Talat Atilla, kaynağının CHP’li bir vekil olduğunu açıklamış ve bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını söylemişti. Cumhurbaşkanlığı iddiayı net bir dille yalanladıktan sonra İnce, yaptığı basın açıklamasında, kumpasın CHP Genel Merkezi’ndeki bir çete tarafından kurulduğunu açıklamıştı. 

TEHDİTLE SUSTURDULAR 

Parti içindeki muhaliflere gözdağı vermek amacıyla hedef olarak seçilen İnce açıklamasında, “Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir” demiş ve tezgâhtan haberi olduğunu ima ettiği Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bu pisliği temizle” çağrısı yapmıştı. İnce, kumpasçıların ortaya çıkarılmasını isteyince Kılıçdaroğlu, “Konuyu kapatmazsan partiden atarız” tehdidi savurdu. İnce bunun üzerine susma kararı aldığını açıkladı. Ancak İnce’ye “Külliye'ye gitti” yalanıyla komplo kuran çete ve Kılıçdaroğlu’na yaranmak isteyen çevreler, linç için sıraya girdi. Kılıçdaroğlu'nun 9 ay önce CHP'ye kattığı eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'yi hedef alan linç kampanyasında başı çekti. Okuyan “Parti içindeki kumpasçılar bulunsun” çağrısı yapan İnce'yi “Sus, CHP'ye ihanet ediyorsun. CHP'ye ihanet Türkiye'ye ihanettir” diyerek hainlikle suçladı.

ÖZKAN’DAN HAKARET 

Aynı Yaşar Okuyan, geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde İnce’ye övgüler yağdırmıştı. Okuyan, İnce'yi uzun zamandır tanıdığını belirtip 'kolay yutulur lokma olmadığını' söylemişti. Hakaret ve tehdit dolu bir açıklama da parti içindeki çete iddialarında adı geçen Tuncay Özkan'dan geldi. İnce'yi yalancılık  ve müfterilikle suçlayan Özkan, “Bir bühtanın alçaklığıyla geldiğimiz noktada, kiminle tatil yapacağımıza müfteriler karar veremez. Çete sizsiniz. CHP muhterislere yenilmez” dedi. İnce Yalova’da düzenlediği basın toplantısındaki açıklamasında, CHP içindeki çete üyelerinin geçen yaz aynı teknede tatil yaptığını kaydetmişti. 

SALDIRMAYA DOYAMADILAR

Tuncay Özkan, “Kumpasçılar bulunsun” diyen İnce'ye “muhteris” diyerek hakaret etti.  

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ