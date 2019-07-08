Tehditlere karşı diplomatik istihbarat
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın 2018 faaliyet raporunda, klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çekildi.
MİT Başkanlığı’nın 2018 faaliyet raporu yayımlandı. Başkanlığın internet sitesinde yayımlanan, teşkilatın faaliyetleri ve çalışmalarıyla ilgili bilginin yer almadığı raporda, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın sunuş yazısı bulunuyor.
MİLLİ ÇIKAR DOĞRULTUSUNDA
Fidan, içeriden ve dışarıdan gelen tehditlerle mücadele, milli çıkarlar doğrultusunda Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası görünürlüğüyle etkinliğini artırma amaçlı, klasik istihbari faaliyetlerin yanı sıra istihbarat diplomasisi çalışmalarının da teşkilat tarafından hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. MİT Başkanı Fidan, artan sorumluluklar ve yeni görevlerin aynı zamanda nitelikli personel, yeni donanım ve kapasiteyi zaruri kıldığına dikkati çekti.
YENİ BİRİMLER OLUŞTURULDU
Fidan, “Teşkilatımız, tüm bu çalışmalarını 2018 yılında da bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımla, bünyesinde yeni birimler oluşturma, farklı yetenek ve disiplinleri beraber kullanma, kadrosunu, çalışma yöntemlerini, fiziki ve teknik donanımını güncele uyarlama, yeni kabiliyetler geliştirme, kurumlararası koordinasyonu titizlikle sürdürme gayretiyle yerine getirmiştir” dedi.
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