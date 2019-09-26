26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:42:53
Tehditler savuran DEAŞ’lı kıskıvrak
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi'nin eylem talimatının ardından sosyal medya hesabından, Arapça yazılarla “Halife Ebu Bekir el Bağdadi'ye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah” yazıp fotoğrafını paylaşan bir şüpheli olduğu tespit edildi.
Örgüt üyesi 21 yaşındaki H.E.H, düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörist sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E.H. çıkarıldığı mahkemece, “terör örgütü üyesi olmak”, “terör propagandası yapmak” suçundan tutuklandı.
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