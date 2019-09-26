Tehditler savuran DEAŞ’lı kıskıvrak

Örgüt üyesi 21 yaşındaki H.E.H, düzenlenen operasyonla yakalandı. Terörist sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.E.H. çıkarıldığı mahkemece, “terör örgütü üyesi olmak”, “terör propagandası yapmak” suçundan tutuklandı.