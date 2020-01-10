10 Ocak 2020 Cuma 17:22:03 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 17:23:56
TCG TÜRKELİ karakol gemimiz 2 göçmen botunda 84 kişiyi kurtardı
TCG TÜRKELİ karakol gemimiz; Müsellim Geçidi’nde tespit ettiği 2 düzensiz göçmen botundaki 84 kişiyi kurtardı.
Milli Savunma Bakanlığı: NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)’ye iştirak eden TCG TÜRKELİ karakol gemimiz; 10 Ocak 2020 tarihinde Müsellim Geçidi’nde tespit ettiği 2 düzensiz göçmen botundaki 84 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.
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