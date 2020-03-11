11 Mart 2020 Çarşamba 14:53:42 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:55:54
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine 'Koronavirüs' sebebiyle geçici olarak ara verdi
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil korona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
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