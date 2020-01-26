TCDD, depremzedelere gönderdi! Konaklama treninde barınacaklar, özellikleriyle bir evi andırıyor

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen TCDD yetkilileri, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'de (TÜVASAŞ) TCDD personelinin kullanımı için hazırlanan 10 vagonlu treni Mithatpaşa İstasyonu'ndan Elazığ'a gönderdi.

İki ailenin rahatlıkla konaklayabileceği vagonlar, yatak odası, koltuk takımı, eşya dolabı, mutfak, buzdolabı, fırın, yemek masası, çamaşır ve bulaşık makinesi, klima, televizyon, tuvalet ve banyo gibi özellikleriyle bir evi andırıyor.

(AA)