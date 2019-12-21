21 Aralık 2019 Cumartesi 19:51:01 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 19:54:00
TBMM'den güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili önemli açıklama
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan "İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin" maddeler metinden çıkarıldı.
AA
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- TBMM'den güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili önemli açıklama
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