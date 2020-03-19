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19 Mart 2020 Perşembe 14:08:00 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:42:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TBMM'de flaş koronavirüs açıklaması: Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'deki koronavirüs oturumunda yaptığı son dakika açıklamasında , ''Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir'' dedi. Yakında bütün büyük şehirlerde test yapılabileceğini söyleyen Bakan Koca, ''Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekillerini koronavirüse ilişkin bilgilendirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada en rasyonel tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 1-2 gün içinde hızlı tanı kiti devreye girecek. Bütün illerimize vererek planlama yaptığımızı buradan müjdelemek istiyorum. 10 bini aşkın test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu sayıyı çok artıracağız. Hedefimiz günde 15 bin kişiyi taramak" dedi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hangi sebeple huzurlarınızda olduğum açıktır. Türkiye ortak iradenin tüm kuvveti ile yüce Melis’te ortaya konmasını beklemektedir.Söylenen her söz başarıya doğru atılmış bir adım gibi olmalıdır. Düşünülmemiş şeyleri düşünmeye ihtiyacımız var. Yüce Meclis tarihi boyunca kritik önemde pek çok olayla karşı karşıya kaldı. Sahada sorunla mücadele eden profesyonellerine gerekli tüm desteği sağladı.Meclis’in iradesi toplumun direnmesinin kat be kat artması demektir. Sizler çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak toplum psikolojisi çok biliyorsunuz.Ölümler genellikle ileri yaşlarda, diyabet, kalp damar hastalığı, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere gerçekleşti. DSÖ 11 Mart 2020 tarihinde pandemi yani tüm dünyayı etkileyen salgın ilan etmiştir.

LABORATUAR SAYIMIZ 25 İLDE 36'YA ÇIKACAK

Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yangın belirtileri ateş öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Daha ilerde böbrek yetmezliği ve ölüm gerçekleşmektedir. DSÖ'nün Çin halk cumhuriyetine ait Kovid -19'a ait ölüm hızı yüzde 3,8 olarak bildirilmiştir. Bugün itibariyle iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkezde çalışmaya başladığını söylemek istiyorum. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak. 10 Ocak tarihinden itibaren ülkemiz hızlı ve aktif davranmıştır. Riskten koruyucu tedbirleri erkenden aldık, sürecin ilk gününden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyet ve yakından takip etmeleriyle ve Bilim Kurulu ve Bakanlığımızın önerilerinin devreye girmiş olmasının bu başarıda büyük ve en önemli payının olduğunu söylemek istiyorum.

İRAN TÜM ÜLKELERE YAYILMASINA SEBEP OLDU

Sınır komşularımızın virüsle mücadelesinin zaafiyet içinde olduğunu görerek sınır kapılarımızı kapattık. Vatandaşlarımızı kontrol ve 14 günlük izolasyon ile kabul ettik. Olay 11 Mart'ta pandemi olarak tanımlandı. Atılacak adımlar kamu kurumlarımıza bildirilmişti.

İran virüsün tüm ülkelere yayılmasına sebep oldu. İtalya, Çin'den gelenlerin ülkede dolaşmasına izin vererek salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu. Ben buradan artık bütün Avrupa ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü ve görüldükten sonra da ilk iki üç hafta sonra da çok ciddi bir çıkışla kendisini gösterdiğini göstermek istiyorum.

UMREDEN DÖNENLER KARANTİNA ALTINDA

Vermek istediğim bazı bilgiler var. Hava meydanlarında termal kamera uygulamasıyla 4 milyon 603 bin yolcumuzu taramadan geçirdik. Kara hudut kapılarımızda 189 bin yolcudan 1103'ü gözetim altına alınmıştır.Umre'den dönen vatandaşlarımız izole altına alınmış ve özellikle Umre'den gelen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızla karar verdik.

BİZE YARDIMCI OLUN

Paniğe yol açmayı hedefleyen bazı kişiler olduğunu da gözlüyoruz. Uydurma haberler, sosyal medyadaki mesnetsiz iddialar tümüyle ahlak sınırları dışındadır. Bunlarla mücadelede lütfen bizlere yardımcı olun.

HASTANELERİMİZİN KAPASİTESİ

Şimdi de hastanelerin durumuna değinmek istiyorum. Hastalığın salgın hali alması halinde 13 bini ileri düzeyde olmak üzere toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu. Son zamanda art arda açtığımız şehir hastalarına rağmen yatak sayımız Avrupa ve OECD'nin altındadır.

İYİ HABERİ DUYURDU YAKINDA BÜTÜN BÜYÜK ŞEHİRLERDE TEST YAPABİLİR OLACAĞIZ

Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız. Özellikle önümüzdeki bir iki gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Antijel üzerinden hızla sonuç veren bu tanı kiti içinde bütün illerimize vererek, pozitif çıktığında bütün ülkeye yaymak üzere bir planlama yaptığımızı, yarın da geleceğini müjdelemek istiyorum.Hedef de 10 - 15 bin yapabilir hale gelmek istiyoruz.

SAĞLIK PERSONELLERİNİN İZİNLERİ İPTAL

Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Sadece bir günde 132 bin aile hekimlerimiz üzerinde tarama yapıldığını söylemek istiyorum. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.Sağlık personelinin çalışma düzenlerinde bazı değişiklikler yaptık. Üniversite hastanelerimiz dahil tüm hastanelerimize koruyucu malzeme dağıtıyoruz. İki gün önce altı üniversitemize gece yarısı her birine 50 bin maske gönderdik. Riski göğüsleyerek hastalarla doğrudan temas etmesi gereken kişiler sağlık personelimizdir. İzinlerini iptal ettik. Sağlık personelimizin iş yükü, hem de maruz kaldığı risk artmış durumda. Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir. Başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık personelimizin verdikleri mücadeleye karşı hak ettikleri itibarın milletimizin nezdinde yerini biliyorum.

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