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14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:18:52 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:21:29

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: Terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, terör örgütlerine karşı mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurgulayarak, "Son yıllarda nasıl ciddi mücadeleler verildiğini ve hemen hemen her gün o teröristlerin, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz, izliyorsunuz" dedi.

Elvan, AK Parti Gülnar İlçe Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşunun 18. yılı olduğunu hatırlatarak, 2002 yılı öncesine bakıldığında Türkiye'nin çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledi.

AK Parti'nin kurulmasıyla çok önemli başarılar elde edildiğini belirten Elvan, dünyanın en büyük projelerini gerçekleştirdiklerini ancak bu projelerden rahatsızlık duyanların olduğunu ifade etti.

Elvan, Türkiye'nin güçlenmesini ve büyümesini istemeyen ülkelerin terör örgütlerini desteklediğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerine bu destekler sağlanırken, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, bu konuda Türkiye'de bulunan bazı partilerimizin de sessiz kalması manidardır. PKK/PYD'yi terör örgütü olarak görmeyen, halen Türkiye'de çok sayıda milletvekili olan partimiz var maalesef. Bir taraftan o terör örgütlerinin nasıl hendekler, tüneller kazdıklarını, oraya silahlar yerleştirdiklerini gördünüz. Afrin'de gördünüz, El Bab'da gördünüz. PYD terör örgütüdür diyemiyorlar. Bunu ana muhalefet diyemiyor, üzülerek söylüyorum. Terör örgütlerine karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Son yıllarda nasıl ciddi mücadeleler verildiğini ve hemen hemen her gün o teröristlerin, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz, izliyorsunuz."

Elvan, kimsenin bu bölgede bir terör koridoru oluşturmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

"Orası yetmedi, şimdi Doğu Akdeniz'i karıştırmaya çalışıyorlar" diyen Elvan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin hakları neyse sonuna kadar savunacağız, savunmaya devam edeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hakları neyse onları da savunmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye'deki bazı siyasi partiler bunları eleştirmekten korkmamalı, çıkmalı, onlara, birilerine dışarıya yeşil ışık yakayım diye sessiz kalmamalıdır. Eğer orada Doğu Akdeniz'de yanlış yapılıyorsa onlara karşı da sesini yükseltmelidir." şeklinde konuştu.

Elvan, daha sonra Mut ve Silifke ilçelerindeki bayramlaşma programlarına da katılarak konuşma yaptı.

AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik'in de eşlik ettiği Elvan, partililerle beraber pasta keserek AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü kutladı. 

(AA)

Suriyeli muhalifler İdlib'de savaş uçağı düşürdü
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