03 Mart 2020 Salı 15:07:23 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:23:35
TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
Suriye'nin İdlib şehrinde 34 askerin şehit olması üzerine, Meclis'te bugün kapalı oturum düzenlenecek. Oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis'e sunum yapacak, grubu bulunan partilerin temsilcileri de söz alacak. Görüşmeler 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak.
TBMM Genel Kurulu, bugün gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alınıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunduğu gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.