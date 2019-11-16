TBMM Başkanı Şentop'tan saldırıya uğrayan başörtülü kızlara geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı paylaşımda son günlerde İslami değerler ve tezahürlere karşı akıl ve izan sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğunun dikkati çektiğini belirtti.

Şentop, dünkü saldırının da bunlardan biri olduğuna işaret ederek, "Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim." ifadelerini kullandı.

(AA)