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19 Kasım 2019 Salı 00:05:12 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 00:06:25

TBMM Başkanı Şentop'tan Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaret

TBMM Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Akar'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ı makamında ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımıza ve ekibine nazik ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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