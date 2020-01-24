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24 Ocak 2020 Cuma 19:09:08 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 19:10:32

TBMM Başkanı Şentop, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasını değerlendirdi

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, uluslararası anlaşmaların kendisine tanımış olduğu haklar ve yetkilerin peşinde, onları yakından takip ediyor. Gerektiği zaman gereken adımları atar Türkiye." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Ege'deki 16 adayı silahlandırmasına ilişkin, "Adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa, yanılıyorlar." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gelen Şentop, cuma namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı.

Ardından Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret eden Şentop, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Şentop, bir soru üzerine, Türkiye'nin Ege Denizi'nde de Doğu Akdeniz'de de başka yerlerde de uluslararası hukukun kendisine tanıdığı hak ve yetkileri sonuna kadar kullandığını söyledi.

Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki adalarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Lozan Antlaşması'ndan sonra da farklı tablolar var ama sonuçta Ege'deki adaların silahsız olması tüm uluslararası anlaşmalarda başta Lozan olmak üzere öngörülüyor. Yunanistan burada bazı adalarda bilinen 16 adada silah koyduklarına dair bilgiler, fotoğraflar var, kendilerinin beyanları var. Türkiye bunları yakından takip ediyor. Adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa, yanılıyorlar. Ama Türkiye, uluslararası anlaşmaların kendisine tanımış olduğu haklar ve yetkilerin peşinde, onları yakından takip ediyor. Gerektiği zaman gereken adımları atar Türkiye.''

 ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Şentop, erken seçim beklentileriyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey yok tabi. Bunu belki kahvehanede çay sohbeti olarak yapan arkadaşlar olabilir ama, bir kere hukuken Türkiye'de sistem değişikliğinden sonra erken seçim kararı almak bir hayli farklı bir prosedüre tabii. Eskiden Mecliste bir çoğunluk toplanıp, seçim kararı alabilirlerdi. Fakat şimdi seçim kararı almak ya Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu olur ya da Meclisin 5'te 3 çoğunluğunun oyuyla ancak alınabilir. Biz zaten bu sistem değişikliğini Türkiye'de istikrarlı dönemler oluşsun diye yapmıştık. Daha seçimin üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra seçim konuşmak, yeni sistemin mantığına da aykırı bir şey. Siyaseten de baktığımız zaman böyle bir durum ben göremiyorum.''

Şentop, Çorlu'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, gerekli tedbirlerin alınmaya devam ettiğini dile getirdi.

Çorlu'ya yapılacak millet bahçesinin projelendirildiğini anlatan Şentop, bu konuda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Şentop, Tekirdağ'da derslik açığı bulunmadığını, yapımı devam eden okulların olduğunu ifade etti.

Ardından esnafı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Çorlu programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan ve AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş da katıldı.

AA

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