TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, "Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum." dedi.

Şentop, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen iznin bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından iktidar kulisini ziyaret ederek, burada milletvekilleriyle bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Şentop, Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha önce de bu tarz tezkerelerin olduğuna işaret eden Şentop, "Belli bir süreyle veriyordu parlamentomuz. Sonra süresi dolmak üzereydi, bu bakımdan uzatma kararı alındı. Bunu önemli kılan biraz gündemle kesişmesi oldu." diye konuştu.

Daha önce de sınır ötesi operasyonların olduğunu ve bunların da söz konusu tezkereye dayanarak gerçekleştirildiğini ifade eden Şentop, "Parlamentoda bir parti grubu hariç, büyük bir çoğunlukla tezkerenin geçmiş olması, Türkiye'nin temel meselelerde, milli meselelerde ittifak edebileceğini göstermesi bakımından önemli. Hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik sözlerinin tamamına baktığınızda ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü her Tweet'te daha farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye'yi bir nevi tehdit eden bir ifade, bir yaklaşım vardı. Ben bunun iç politikayla alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlar da gördüler. En azından Suriye'deki Fırat'ın doğusuyla ilgili gelişmeleri şöyle biraz geriye dönüp bakarsak, Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu tür sözlerin ABD iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak böyle bir tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit edemeyeceğini ifade etmek istiyorum."

AA