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01 Aralık 2019 Pazar 21:45:38 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 21:46:34

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi diğer devletlerden ayıştıran tarihi vasıflardır

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyıl içinde etkili olabilecek devletler arasında olduğunu belirterek, "Türkiye'yi bu projeksiyonlarda kıymetli kılan, diğer devletlerden kendini ayrıştıran, tarihi vasıflardır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı. 

Mustafa Şentop, toplantıda, Türkiye'nin, dünyanın bütün güçsüzleri için sığınılacak bir "insanlık adası" olma vasfını ve hayatiyetini koruyan bir ülke olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İçeride ve dışarıda bu insani ve elbette ahlaki tutumumuz sebebiyle köşeye sıkıştırılmak için akıl almaz şeytani propaganda ve desiselerle, askeri, siyasi ve diplomatik alanda zorlu bir mücadele verdiğimizin hepimiz farkındayız. Ama şöyle söyleyeyim, her alanda verdiğimiz başarılı mücadelemizin tek amacı var, insan kalabilmek. İnsanı yaşatan devlet kalabilmek. 24 saat mesai yapan küresel şeytanlara karşı, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ve daima güçsüzlerden, zayıflardan yana olan binlerce yıllık devlet geleneğimizin ana ilkeleri bellidir ve bunun değişmesine azla müsaade etmeyeceğiz."

İçinde bulunulan zamanı en uzun zaman olarak tanımlayan Şentop, "Birinci Dünya Savaşı bitmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası yapılan bütün anlaşmalar, varılan mutabakatlar esasen birer mütarekeden ibaret." diye konuştu.

"Türkiye, bir yüzyıl öncesine göre çok daha iyi pozisyonda"

20. yüzyılı insanlık tarihinin en kanlı yüzyılı olarak nitelendiren Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"21. yüzyılın başında, 20. yüzyılın başındaki çözülmemiş, kenara konmuş, dondurulmuş sorunları çözmekle karşı karşıyayız. Şu anda yaşadığımız çatışmalar, geçmiş yüzyıldaki gibi statükoyu korumak için sürdürülen çatışmalar değil, yeni kurulacak statükodan pozisyon elde etmek için girişilmiş çatışmalar. 21. yüzyıl başında Türkiye, bir yüzyıl öncesine göre bulunduğu durum, sahip olduğu güç itibarıyla çok daha iyi pozisyondadır."

Türkiye'de zaman zaman devletin değerleri ve öncelikleri ile milletin değer ve önceliklerinin farklı olduğu dönemler yaşandığını vurgulayan Şentop, "Bu dönemlerde devletin güçlü olmadığını görüyoruz. Bu bütünleşmenin oransal anlamda arttığı zamanlarda Türkiye'nin hamle yapabildiğini görüyoruz. İşte bu günlerde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun siyasi hikayesiyle de bunu anlamak mümkün. Türkiye'de, milletin değerlerinin devlete taşınması ve devletin değerleri ile milletin değerlerinin bütünleşmesi gerçekleşmiş durumda." şeklinde konuştu.

Şentop, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yüzyılın yeni bir dünya düzenin kurulacağı bir dönem olacağı, bunun da çok uzak bir dönem olmadığını düşünüyorum. Bugünkü yaşadığımız sıkıntılar da dahil olmak üzere dünyadaki gelişmeler böyle bir dönemin önümüzde olduğunu gösteriyor. Yüzyıl sonrasına ilişkin projeksiyonlar yapanlar var. Önümüzdeki yüzyıl içinde etkili olabilecek devletler hangileri diye saymaları halinde Türkiye'nin de bunlar arasında olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'yi bu projeksiyonlarda kıymetli kılan, diğer devletlerden kendini ayrıştıran tarihi vasıflardır."

Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Özkan, Şentop'a hediye takdim etti.

Programa, BURA Dernek Başkanı Fehim Paluluoğlu, BURA Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ve davetliler katıldı. 

(AA)

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