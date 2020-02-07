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07 Şubat 2020 Cuma 14:44:23 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 15:48:29

TBMM Başkanı Şentop'tan Sassoli'ye kınama mektubu

TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi. Şentop, mektubunda "Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Şentop, AP çatısı altında 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ve terör örgütü PKK/PYD elebaşlarının katıldığı toplantıdan dolayı AP Başkanı David Maris Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.

Şentop, mektupta, PKK elebaşlarına destek veren bazı AP üyelerinin, hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan terör örgütlerinin, yarın silahlarını dost göründükleri kişilere ve kurumlara da doğrultacağını unutmaması gerektiğini vurguladı.

Mektupta, "Başkanı olduğunuz AP çatısı altında 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen gayriresmi etkinlikte Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK üyelerinin katılımıyla terör örgütü propagandası yapıldığını öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyor, bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulunan Şentop, şunları kaydetti:

"Söz konusu etkinlik güya, hukuku ve evrensel değerleri savunan AP için tam anlamıyla bir utanç vesilesidir. Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Bu etkinlik, yaklaşık 40 yıldır on binlerce vatandaşını terör eylemlerine kurban veren Türk halkının yüreğinde ve vicdanında ise derin bir yara açmıştır. Etkinliğin gerçekleştirilmesine izin veren AP, terör örgütü üyelerinin AP binalarına girmelerini yasaklayan AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihli kararını ihlal ederek, kendi kurallarıyla ters düşmüştür." 

Terörün dini, dili ve ırkı olmadığını, tamamen masum insanların kanlarıyla beslenen bir olgu olduğuna dikkati çeken TBMM Başkanı Şentop, "Terörün yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır. Bugün PKK elebaşlarına destek veren bazı AP üyeleri şunu unutmamalıdır ki, hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan terör örgütleri, yarın silahlarını dost göründükleri kişilere ve kurumlara da doğrultacaktır." uyarısında bulundu.

Şentop, başta AP olmak üzere AB'nin tüm kurumlarını teröre karşı ayrım gözetmeyen, çifte standartsız, tutarlı ve samimi bir mücadele sergilemeye davet etti.

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