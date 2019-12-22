TBMM Başkanı Şentop: Eski bir dünya yok, eski bir Türkiye de yok

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yaptırım kararları hakkında Türkiye'nin, ABD dahil herhangi bir ülkeye mahkum olmadığını vurguladı.

"TEHDİTLERİN ETKİSİ AZALMAYA BAŞLADI"

Yaptırım meselesinin, ABD’nin uzun zamandır, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın seçilmesinden sonra kullanılan önemli bir tehdit olduğunu kaydeden Şentop, "Birçok ülkeye karşı ilişkileri yürütmekte sıkıntı yaşadığı zaman bir tehdit olarak yaptırımları savuruyor. Bunlar tabii ilk zamanlarda hatırlarsınız, bundan bir buçuk sene kadar önce konuşulduğu zaman biraz bir etkisi olmuştu psikolojik olarak. Fakat bu kadar çok kullanıldığı için bunlar, artık yaptık, yapacağız, yapıyoruz falan gibi bu tehdidin etkisi, tesiri azalmaya başladı. Öncelikle ben Türkiye üzerinde bunun ekonomik anlamda bir tesiri olacağına inanmıyorum. Böyle bir şey mevzubahis olmayacak." dedi.

Birtakım yaptırımların, ambargoların, Türkiye’nin özellikle savunma alanındaki çeşitliliği, alternatifleri dikkate alındığı takdirde Türkiye’yi engelleyecek ve zarar verecek bir tablo çıkartmayacağını vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜRKİYE ABD'YE MAHKUM DEĞİL"

"Şunun için söylüyorum, Türkiye zaten daha önce bu tür bir karara, açık bir karara bağlı olmaksızın, mesela F-35’lerle ilgili bir yaptırıma, bir ambargoya tabi değil miydi? İçinde bulunduğumuz, başından beri bir sürü harcama yapmış olduğumuz bir proje F-35 projesi. Fakat uçakların teslimini yapmayacaklarını ifade ettiler. Bu yine bir yaptırım, ambargo değil mi? Daha önce biz İHA’larla ilgili yine Patriot füzeleriyle ilgili olarak benzer durumlarla karşılaşmadık mı? Ne yaptık onların karşılığında? İşte S-400 meselesi gündeme geldi. Türkiye o konuda kararlı bir şekilde adımlar attı. F-35’lerle de ilgili Türkiye alternatifleri değerlendiriyor. Bunu biliyorsunuz. Türkiye, ABD dahil herhangi bir ülkeye mahkum, meşgul değil bu konuda."

"ESKİ BİR DÜNYA YOK, ESKİ BİR TÜRKİYE DE YOK ARTIK"

Değişen bir dünyada yaşandığını, 20. yüzyılın iki bloklu bir dünya tasarımı içerisinde bulunmadıklarını kaydeden Şentop, mevcut çok kutuplu dünyada Türkiye’nin her zaman alternatiflerinin olduğunu kaydetti.

Yaptırımların, ambargoların Türkiye’ye ekonomik olarak da savunma sanayisi anlamında da olumsuz etkisi olacağını düşünmediğini dile getiren Şentop, "Bir tek olumsuz bir etki var o da Türkiye-Amerika ilişkileri bakımından bu ilişkilere zarar verecek bir tablo çıkartacak. Amerika’nın tercihi buysa, eğer Türkiye ile ilişkilerini bozmayı veya zarara uğratmayı hedefliyorsa, amaçlıyorsa böyle bir sonucu buradan elde edebilir. Ancak şunu belirtmek lazım, günümüz dünyasında ambargolarla, tehditlerle, uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarla, kararlarla sonuç alabilmek mümkün değil. Eski bir dünya yok, eski bir Türkiye de yok artık." ifadelerini kullandı.

(AA)