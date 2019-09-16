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16 Eylül 2019 Pazartesi 20:48:17 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:50:05

TBMM Başkanı Şentop: Eğitime ayrılan pay 114 milyar liraya yükseldi

TBMM Başkanı Şentop, "Genel bütçeden eğitime ayrılan 7,5 milyar lira olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayırsever Yusuf Şenel tarafından yaptırılan 32 derslikli okulun açılış töreninde, öğrencilere vatana, millete ve devlete bağlılık anlayışı ile eğitim verilmesi gerektiğini söyledi.

Devletin eğitim öğretim alanında birçok eser yaptığını belirten Şentop, "Son 17 yılda başta milli eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7,5 milyar lira olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir." diye konuştu.

Ülkeye 17 yılda 309 bin yeni dersliğin kazandırıldığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Öğretmen sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış gerçekleştirildi. 602 bin yeni öğretmen eğitim ordumuza dahil oldu. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımıza baktığımızda, orta öğretimde 21, mesleki eğitimde ise 19 öğrenci düşmekte. Türkiye genelinde yaklaşık 18,5 milyon ilk ve orta tahsilde öğrenci var. Bir milyonun üzerinde de öğretmenimiz var. Hayırseverlerimiz de bu eğitime destek veriyor."

Şentop, eğitim öğretimde sadece fiziki altyapının oluşturulmasının yeterli olmadığını vurguladı.

Eğitim alanında zihniyet değişikliğine de ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Şentop, bu konuda önemli mesafeler kaydedildiğini aktardı.

"VATAN, MİLLET SEVGİSİNİN DE ÇOCUKLARIMIZA VERİLMESİ GEREKİYOR"

Şentop, verilen eğitimin millet ve devlet geleneğine bağlı olması gerektiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FETÖ okullarında iyi eğitimle yetişen öğrenciler vardı ama bunların önemli kısmı 15 Temmuz'da kendi meclisini bombalayan, 251 vatandaşın şehit olmasına yol açan vasıftaydılar. İyi yetişmek bu yüzden yeterli değil. Vatan, millet sevgisinin de çocuklarımıza verilmesi gerekiyor. Önceki zamanlarda söylenmiş, bir düşünce adamımızın sözü, 'İyi yetişmiş insan Türkiye'ye ait değildir. Türkiye'ye ait insanlar da iyi yetişmiş değillerdir' diyordu. Türkiye'nin iyi bir paradoksuydu. Türkiye'de iyi okullarda iyi yetişmiş öğrenciler, Türkiye'ye, vatana, millete bağlılık hisleri ile hareket eden vasıflara sahip değillerdi, genel olarak söylüyorum. Bu vasıflara sahip olanlar ise iyi yetişme imkanlarından yoksundu. Bu paradoksu giderecek iyi adımlar attık."

"GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKACAĞIZ"


Türkiye'de 432 bin 288 dersliğe akıllı tahtalar yerleştirildiğini, 1,5 milyon tablet dağıtıldığını dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Ders kitapları bedava dağıtılıyor. Yetişme konusunda iyi bir altyapı hazırlandı. Bununla beraber, değerler eğitimi de çocuklarımıza aktarıldığı takdirde, geleceğe daha umutla bakacağız. Yusuf Şenel beyin gönül zenginliğinin örnek olmasını istiyorum. Derslik sayımız arttı, büyük mesafeler alındı ama Şenel gibi hayırseverlerimizin yaptıkları binalarla önemli mesafeler kat edeceğiz."

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Azize Şahap Bozkurt-Fatih Bozkurt Anaokulu ve Atatürk İlkokulu ilave katının açılış törenlerine katıldı.

Törenlere, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de iştirak etti.

AA

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