  • Bist 100
    121015
  • Dolar
    6,0188
  • Euro
    6,5910
  • Altın
    303,3090
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı FETÖ'cü Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı
Libyalı taraflar, ateşkesin devam etmesinde mutabık kaldı Libyalı taraflar, ateşkesin devam etmesinde mutabık kaldı
Tatvan-Van ve Tatvan-Bitlis karayolu ulaşıma kapatıldı Tatvan-Van ve Tatvan-Bitlis karayolu ulaşıma kapatıldı
Canan Karatay'ın da tavsiye ettiği 'tirşik çorbası' 5 bin kişiye dağıtıldı Canan Karatay'ın da tavsiye ettiği 'tirşik çorbası' 5 bin kişiye dağıtıldı
İran'da 7 Sünni'ye idam cezası İran'da 7 Sünni'ye idam cezası
ABD Büyükelçiliğinden 'Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor' uyarısı ABD Büyükelçiliğinden 'Libya'da taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor' uyarısı
Tayland'da silahlı saldırı: 20 ölü, 31 yaralı Tayland'da silahlı saldırı: 20 ölü, 31 yaralı
Rumlar Fransa'dan 240 milyon avroluk silah alacak Rumlar Fransa'dan 240 milyon avroluk silah alacak
Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yol açma çalışmasında iş makinesi uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Kritik Libya kararı duyuruldu! ABD Büyükelçiliğinden 'Büyük operasyon' iddiası Kritik Libya kararı duyuruldu! ABD Büyükelçiliğinden 'Büyük operasyon' iddiası
Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı
TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü
Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 32 kişi gözaltına alındı Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde 32 kişi gözaltına alındı
MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı
Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Gül: Akıncı, sözleriyle ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir Bakan Gül: Akıncı, sözleriyle ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir
Şeyma Yıldız'ın annesinden akılalmaz sözler: Benim kocam hastaydı, kendi yapmadı Şeyma Yıldız'ın annesinden akılalmaz sözler: Benim kocam hastaydı, kendi yapmadı
Türk ve Rus heyetler İdlib'de sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları görüştü Türk ve Rus heyetler İdlib'de sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları görüştü
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan oyunculuğu soyundu! 15 bin lira istiyor Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan oyunculuğu soyundu! 15 bin lira istiyor
Nefes kesen maçta kazanan yok Nefes kesen maçta kazanan yok
Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı
Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılara kar engeli Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılara kar engeli
Terör devleti İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı Terör devleti İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Şubat 2020 Cumartesi 23:42:23 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 23:43:14

TBMM Başkanı Şentop: Devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü

TBMM Başkanı Şentop, "Artık 100 yıl öncesinin Türkiye'si yok. Milletimizin gayretleriyle devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ekonomimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü." dedi.

Tekirdağ Şarköy Muhtarlar Derneğinin açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ardından Şarköy Belediyesini ziyaret etti.

Derneğin adına verdiği yemeğe de iştirak eden Şentop, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da böyle güzel bir programda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şentop, Türkiye'nin önemli bir tarihsel süreçten geçtiğini belirterek, şöyle künuştu:

"Milli Mücadele yıllarından milletimizin birlik beraberlik içindeki mücadelesiyle bugünlere geldik. O tarihlerden sonra bugüne geldiğimizde nüfusumuz 83 milyonu geçti. Böyle bir nüfus bereketi dünyada birçok ülkede yok. Ekonomik olarak şu anda dünyanın en büyük 17 ekonomisi arasındayız. 2023'de hedefimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek. Bununla ilgili gayretler devam ediyor."

Türkiye'nin, dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme potansiyeli taşıdığını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Dünyanın çok önemli bir değişim geçirdiği bir zamandayız. Karşı karşıya kaldığımız sorunların hemen hemen tamamı 100 yıl öncesinin sorunları. Bugün Suriye'de yaşananlar, Irak'ta yaşananlar, sınırlarımızdaki gelişmeler, Ege Denizi'ndeki gelişmeler bunların hepsi 100 yıl önce Lozan Müzakereleri sırasında masada olan tartışma konuları. 100 sene sonra yine aynı konuları konuşuyoruz. İsmet İnönü Lozan'dan dönerken bir gazeteciye verdiği beyanatta 'Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık' diyor. Türkiye'nin bütün sorunlarını hallettik çözdük demiyor, 100 yıl kazandırdık diyor. Ne demek 100 yıl kazandırdık. Zaman kazandırdık demek. Sorunları çözemedik ama bunları erteledik demek istiyor."

"Artık 100 yıl öncesinin Türkiye'si yok. Milletimizin gayretleriyle devletimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü. Ekonomimiz 100 yıl öncesine göre çok daha güçlü." diyen Şentop, "Bu çerçevede Türkiye bu 100 yılı değerlendirerek yeniden kurulmaya çalışılan bu dünya düzeninde bölgesel iddialarını, dünya barışıyla ilgili iddialarını ortaya koyabilecek ve bunların arkasında mücadelesini sürdürebilecek imkanlara sahip." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi daha güçlü kılmak, Türkiye'yi iddia sahibi kılmak, bölgesel ve kültürel aktör haline getirmenin hedefinde olduklarını dile getiren Şentop, "Türkiye'yi bugüne kadar güçlü kılan husus içerde ne kadar büyük tartışmalar olsa da dışarıya karşı Türkiye'nin birlik ve beraberliğini koruyabilmesidir." diye konuştu.

Programın sonuna Şarköy Muhtarlar Derneği tarafından Şentop'a hediye takdim edildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER