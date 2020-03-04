TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop, Meclis'teki yumruklu kavgaya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." dedi.
Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadesinde bulundu.
AA
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