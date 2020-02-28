TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Her saldırı, en ağır biçimde cevabını alacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dünyanın herhangi bir yerinde hangi hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin kararlılığınA vurgu yapan Şentop, "Türkiye, kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin yegane adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle karşılık verir" dedi.

AA

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