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24 Kasım 2019 Pazar 10:19:50 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 11:49:36

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu CHP'den neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu CNN Türk’te katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. 'CHP'den neden istifa ettiniz?' sorusuna yanıt veren Feyzioğlu, "Beni sürekli dedikodulara dahil etmeye çalıştılar. Bu konularla anılmak gerçekten istemiyorum" ifadelerini kullandı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu, CHP’den istifa etmesiyle ilgili konuştu. İstifa nedeninin kulis dedikodularından uzaklaşmak olduğunu belirten Feyzioğlu, Sözcü gazetesi Rahmi Turan’ın ortaya attığı “Erdoğan’ın Saray’da görüştüğü CHP’li isim” iddiaları öncesinde istifa etmesinin kendisi için bir şans olduğunu söyledi

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın ortaya attığı “Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li isim” iddialarıyla ilgili konuştu. Meselenin CHP’nin içinden çıktığını belirten Feyzioğlu, Rahmi Turan’ın, Muharrem İnce’nin adını açıklamadan önce kendi adının çıktığını belirterek, sosyal medyada çok sayıda sahte hesaptan kendi adının öne sürüldüğünü söyledi.

CHP’DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP üyeliğinden istifası hakkında konuşan Feyzioğlu, E- Devlet şifresi aldıktan sonra parti üyeliğinden sistem üzerinden istifa edebildiğini gördüğünü ve bu şekilde istifasını verdiğini açıkladı. Feyizoğlu, 2013 yılında ise Parti Meclisi’nden istifa etmişti. 
 

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