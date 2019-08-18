18 Ağustos 2019 Pazar 15:21:51 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:36:21
TBB Başkanı Feyzioğlu: (Yargı Reformu) Türkiye’nin önünü açacaktır
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "(Yargı Reformu) Değerli bir çalışmadır, inşallah ekimde yasalaşacak, Türkiye’nin önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin normalleşmesi sürecinde Yargıtay Başkanlığımız önemli bir adım attı, bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık." dedi.
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