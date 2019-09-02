Tazyik hapsi ne demek? Tazyik hapsi kimlere verilir? merak ediliyor. Tazyik hapsi, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tazyik hapsi, bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için verilen bir yaptırım oluyor. Ünlü bir ismin eşine açtığı dava olarak gündeme oturan tazyik hapsi ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TAZYİK HAPSİ NE DEMEK?

Tazyik hapsinin tanımı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bulunmuyor. Tazyik hapsi; borçlunun özgürlüğünün sınırlandırılarak beyanda bulunmaya zorlanması oluyor.



Tazyik hapsi, TCK 50.madde uyarınca paraya ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilemiyor. Tazyik hapsini gerektiren suç için öngörülen ceza, önödeme sınırları içinde kalsa bile önödemeye tabii olamıyor. Tazyik hapisleri, ertelenemiyor. Tazyik hapsi ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

TAZYİK HAPSİ KİMLERE VERİLİR?

1- Aciz vesikası almış bir borçlunun asgari ücretin üstünde bir geçim sürmesi (İİK 338/2.md.)

2- Taahhüdü ihlal etme (İİK 340.md.)

3- Çocuk teslimi kararına aykırı davranma (İİK 341.md.)

4- Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması veyahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine muhalefet etme (İİK 343.md.)

5- Nafaka borcunu ödememek (İİK 344.md.) eylemlerini gerçekleştiren kimseler adına tazyik hapsi kararı veriliyor.

TAZYİK HAPSİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tazyik hapsi yaptırımı TCK’da düzenlenen yaptırımlardan farklı niteliktedir. Bu nedenle duruşma açılarak yapılan bir yargılama sonunda verilmelerine karşılık İcra İflas Yasasının 353/1 maddesinde yasa yolu olarak itiraz yolu ön görülmüştür. Tazyik hapsi yaptırımını içeren kararlar CMK’nın 223. Maddesinde belirtilen hüküm niteliğinde değildir ve bunlar hakkında hükümler için öngörülen yargılama kuralları uygulanamaz.

Takdiri indirim nedenleri uygulanamaz.

Uzlaşma, ön ödeme ve koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz

Tazyik hapsi ertelenemez

Adli sicil kaydına geçmez tekerrüre esas olmaz.

Dava zaman aşımı süresi ön görülmemiştir, ancak tazyik hapsinde ceza zaman aşımı iki yıldır.

TAZYİK HAPSİ KARARINI KİM VERİR?

Tazyik hapsi kararını, alacaklının talebi üzerine İcra Mahkemesi verir. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığınca uygulanır.