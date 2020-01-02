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02 Ocak 2020 Perşembe 10:18:59 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 10:20:58

Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? İşte Tayvan haritası

Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Tayvan ile ilgili son dakika haberlerini gören vatandaşlar Tayvan'ın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Küçük bir ada ülkesi olan Tayvan'da 27 milyon kişi yaşıyor. Tayvan dünyanın en iyi teknoloji ülkelerinden birisi olarak biliniyor. Tayvan ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Tayvan ile ilgili son dakika haberlerini gören vatandaşlar Tayvan'ın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Küçük bir ada ülkesi olan Tayvan'da 27 milyon kişi yaşıyor. Tayvan dünyanın en iyi teknoloji ülkelerinden birisi olarak biliniyor. Tayvan nerede? Tayvan haritada nerede? soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tayvan ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

TAYVAN NEREDE?

Tayvan Batı Pasifik Okyanusunda, doğudan ve güneyden Çin Deniziyle çevrili, Çin Halk Cumhuriyetinin (kıyılarının) güneydoğusuna düşen bir Çin ada cumhûriyetidir.

Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler'in kuzeyinde bir adadır. Günümüzde Tayvan adı, Tayvan (Formoza) adasıyla birlikte Pasifik Okyanusu'ndaki Lanyu ve Lüdao adaları, Tayvan Boğazı'ndaki Penghu, Matzu ve Kinmen adaları gibi Çin Cumhuriyeti yönetimi altındaki topraklara işaret etmektedir.

Tam Adı: Tayvan (Çin Cumhuriyeti). Kimi uluslararası organizasyonlarda "Chinese Taipei" adıyla da temsil edilir.
Yüzölçümü: 35 980 km²
Başkenti: Taipei
Dili: Çince, Tayvanca

TAYVAN FİZİKİ YAPI

Tayvan’ın yüzölçümü yaklaşık 36.182 km2dir. Bu yüzölçüme çevresindeki küçük adacıklar da dahildir. Çin’den yaklaşık 130 km doğuda olup, esas kıtadan Tayvan Boğazıyla ayrılır. Kuzeyden güneye olan uzunluğu yaklaşık 393 km ve batıdan doğuya genişliğiyse 165 km kadardır. Çevresinde yaklaşık 77 tane adacık vardır.

Tayvan toprakları doğuya doğru dikleşir ve batıya doğru da gittikçe yükselir. Orta bölgede yer alan Chungyang Shanmo dağ silsilesi ülkenin yarısına yakın bir bölümünü meydana getirir ve ada boyunca kuzeye ve güneye uzanan 4 büyük dağ zincirini ihtiva eder. Bölgedeki zirvelerin çoğu 3500 m’yi aşmaktadır. En yüksek nokta olan Morrison Dağı 3997 m’dir. Doğu kıyı bölgelerindeyse Taitung Dağları bulunur. Kuzeydeki Tatun grubuysa volkanik dağlardan meydana gelmiştir.

Merkezi dağ silsilesinin etrafını 100 ila 500 m arasında değişen bir yüksekliğe sahip olan dar bir etek bölgesi çevirmektedir. Buradan itibaren arazi yaylalara kadar alçala açala devam eder. Kıyı bölgeleri ve nehir havzaları oldukça düzdür. Batı kıyı bölgesindeki alçak yaylaları; sellerin ve gel-git olayının getirdiği topraklardan meydana gelmiştir.

Tayvan, esas olarak 35.966 km2lik büyük bir adayla toplam olarak 1255 km2 eden üç adacık grubundan teşekkül etmiştir. Bu gruplardan başşehri Makung olan Pescador Adaları 127 km2, Spartlay Adaları 0,7 km2 ve Pratos Adaları 1,5 km2lik yüzölçüme sahiptir. Ayrıca Milliyetçi Çin Birlikleri, Kıta Çini önündeki Jinmen, Matsu ve Tungyin adalarını işgal etmiş durumdadır.

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