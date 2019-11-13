'Tavrınıza dikkat edin'

Erdoğan, Başkan Donald Trump'ın daveti üzerine dün ABD'ye gitti. Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, AB Dış ilişkiler Konseyi toplantısında Türkiye'ye karşı alının kısıtlayıcı tedbirler konusunda, “Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gayet güzel açıklamalarını yaptı. Avrupa Birliği bir şeyi unutuyor. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda görev yapanların bir çoğu siyasette hâlâ çok yeni. Bunların bir çoğu da maalesef yeniliğin verdiği cehaletle yaklaşıyorlar” ifadesini kullandı.

SİZİN HAKKINIZ YOK

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin Kıbrıs'ta garantör ülke olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak burada, o sularda, münhasır ekonomik bölgelerde, uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları bulunduğunu söyledi. Uluslararası hukukun herhangi bir hak vermediği ülkelerin buralarda kendilerine göre çalışma yapma hakkını elde ettiğine, bunların bir kısmının da AB üyesi ülkeler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle dedi: “Ama Türkiye'ye gelince 'Türkiye buralara giremez, yaptırım uygulayacağız.' diyorlar.

1959'DAN BERİ YAPTIRIM

Zaten siz bize 1959'dan, 1963'ten beri yaptırım uyguluyorsunuz. 'Aldık, alacağız' diye sürekli Türkiye'yi oyaladınız” diye konuştu. Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Ey Avrupa Birliği, şunu bilin, Türkiye, sizin bugüne kadar tanıdığınız ülkelerden biri değil. Şu anda sizinle müzakere masasında olan bir ülke. Bu müzakere masasında olmak da bizi bağlamaz.

MÜZEKERE ANINDA BİTER

Bunu da bilmenizi istiyoruz. Bu müzakereler bir anda da bitebilir. Şu anda 4 milyon mülteciyi ülkesinde ağırlayan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Bu kadar DEAŞ'lıyı şu anda cezaevlerinde bulunduran ve aynı şekilde Suriye tarafında bulunanları da kontrol altında tutan bir Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi gözden geçirin.

BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN

Bunları siz hafife alıyor olabilirsiniz, bu kapılar açılır, bu DEAŞ'lılar da size gönderilmeye başlandı, gönderilir. Ondan sonra siz başınızın çaresine bakın. Türkiye'ye gelip de Kıbrıs'taki bu gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye de kalkmayın. Biz bunları da pek takmayız, yolumuza devam ederiz.”

Başkan Trump'ın daveti üzerine dün ABD'ye gidenBaşkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor.

BELGELERİ TRUMP'A VERECEĞİZ

Erdoğan bugün Trump'la yapacağı görüşmeye ilişkin, “Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil olduğunu belgeleriyle anlatacağız” dedi.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bugün yapacağı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız” dedi. “DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliği üzerinde duracağız” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Kendilerine, Amerika'nın PKK/YPG terör örgütüne tıpkı DEAŞ ve diğer terör örgütleri gibi yaklaşması ve muamele etmesi gerektiğini de söyleyeceğiz. Tabii bu arada Ferhat Abdi Şahin'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir terörist olduğunu ve böyle bir teröristi kendilerinin kabul etmesinin, kendilerinin bunlarla görüşmesinin yanlış olduğunu da aynen belgeleriyle ifade edeceğiz. Bu teröristbaşının da Türkiye'mizde bugüne kadar yapmış olduğu bütün terör eylemlerini resimleriyle, belgeleriyle kendilerine takdim edeceğiz. Bu harekatla ilgili vardığımız mutabakatın hâlâ tam olarak yerine getirilmediği hususunu da yine belgelerle kendilerine ifade edeceğiz.”

Başkan Erdoğan ve Putin, dev yatırımın açılışını birlikte gerçekleştirecek.

TÜRKAKIM HATTININ AÇILIŞI OCAKTA

Kremlin Sözcüsü Peskov, Erdoğan ile Putin'in, doğalgaz boru hattının açılışında bir araya geleceğini açıkladı.

Moskova'da habercilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak 2020'de TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış töreninde bir araya gelebileceğini, ancak liderlerin gerekli görmesi halinde daha erken bir tarihte de görüşme yapılabileceğini söyledi.

AÇILIŞTAN ÖNCE GÖRÜŞME

Peskov, “TürkAkım'la ilgili tüm işlerin tamamlanması vesilesiyle düzenlenecek törenin, kişisel temaslar için iyi bir gerekçe olacağı konuşuldu. Planlarımıza göre bunun, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor” diye konuştu. Ocak ayından önce liderler arasında bir görüşme olma ihtimaliyle ilgili soru karşısında ise Peskov, “Onlar (Putin ve Erdoğan) gerekli görürse olabilir” ifadesini kullandı.

Türk bayrağı ve Erdoğan posterlerini alan çocuklar, “Türkiye ve Erdoğan” tezahüratı yaparak evlerine dönüyor.

TEL ABYAD'DA ERDOĞAN SEVGİSİ

Suriyeli çocuklar, bölgeye gelen Türk yetkililerden Başkan Erdoğan posteri almak için birbirleriyle yarıştı.

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamının sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve STK temsilcilerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar, Türk bayrağı ve Başkan Erdoğan'ın posterlerinden almak için birbirleriyle yarışıyor. Bu arada terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'a, Türk sivil toplum örgütleri tarafından yapılan yardımlar sürüyor. Tel Abyad'ın merkezinin yanı sıra kırsalına da TSK, AFAD, Kızılay ve çeşitli STK’lar tarafından yardım paketleri ulaştırılıyor.