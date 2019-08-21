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21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:02:33

Tatilci Başkan'ın tek işi İBB çalışanlarının emekleriyle oynamak

İstanbullular selle boğuşurken Bodrum’da keyif çatan İmamoğlu, belediyedeki işçi kıyımına tatil yaparken de tam gaz devam etti. İBB’deki 50 emekçi, CHP’li başkanın talimatıyla kapının önüne konuldu. Bugüne kadarki görev süresinin yarısını izinli’ geçiren İmamoğlu, Bodrum tatilini tepkiler üzerine bitirmek zorunda kaldı. Daha önce de İBB’nin 23 yıllık çalışanı trafik uzmanı Murat Kazanasmaz, belediye önünde bildiri okudu diye işten çıkarılmıştı. 

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu tatilde bile işçi kıyımına devam ediyor. Seçim öncesi “Kimseyi kovmayacağız” diyen İmamoğlu, 50 belediye çalışanını hiçbir sebep göstermeden kovdu.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce olduğu gibi skandallarıyla gündemden düşmüyor. Göreve başlamasının ardından İstanbul’un dışındaki şehirlerde daha çok zaman geçiren İmamoğlu, atadığı isimleri bile ertesi gün görevden aldı. Tatil yapmaya doyamayan İmamoğlu, İstanbul’da sel felaketi yaşarken Bodrum’da tatili yapması tüm Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı.

TELEFONLA BİLDİRDİLER

İmamoğlu geçtiğimiz günlerde, seçim sürecinde belediye çalışanlarına yönelik karalama kampanyasına karşı, binlerce işçinin sesi olan ve özgürce düşüncesini ifade eden İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz kapının önüne koymuştu. Kazanasmaz’ın 23 yıllık emeğini bir çırpıda silen İmamoğlu, belediyedeki işçi kıyımına tam gaz devam ediyor. CHP’li başkan dün sabah itibarıyla İBB Medya A.Ş’de çalışan 50 kişiyi daha işsiz bıraktı. İBB Medya A.Ş’de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan kapının önüne konuldu. İBB Medya A.Ş. İnsan Kaynakları, emekçileri telefonla tek tek arayarak, “iş akdiniz feshedildi” dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan ve hiçbir sebep göstermeden işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı. İBB Medya A.Ş’de 160 kişinin çalıştığı, İmamoğlu başkan olduktan sonra kadronun 180’e çıktığı öğrenildi. CHP’li başkanın aynı şirketten 50 emekçiyi kovması, “CHP ve İP’lilere yer mi açılıyor” yorumlarına neden oldu.

AÇIKLAMA YAPMADI

Skandal, ‘Kadrolaşma mı başladı?’ sorusunu akıllara getirdi. CHP’li İmamoğlu, seçim döneminde katıldığı tüm program ve etkinliklerde ısrarla “Seçildikten sonra kimseyi işinden çıkarmayacağız” ifadesini kullanmıştı. İşçi kıyımlarıyla ilgili İmamoğlu’nun herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan bugüne kadarki görev süresinin yarısını ‘izinli’ geçiren İmamoğlu, tepkiler üzerine Bodrum tatilini erken bitirmek zorunda kaldı ve dün İstanbul’a döndü.

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