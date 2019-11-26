Çektirdikleri fotoğrafı unuttular: Ortaya çıktı İşte tatil pozu

Muharrem İnce’nin ‘teknede tatil yapan çete’ iddiasının izini süren Akşam Gazetesi yeni detaylara ulaştı. Muharrem İnce karşıtlığıyla bilinen çok sayıda CHP’li kurmayın, geçtiğimiz yaz Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde sık sık bir araya geldiği ortaya çıktı. İddialara göre Tuncay Özkan, haziran ayında üç aylığına kiralanan ve kendisine tahsis edilen Marmaris’teki villada sezon boyunca defalarca konakladı. Özkan, bu dönem içerisinde, grup başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda partili kurmayıyla bir araya geldi.



KONGRE SÜRECİ PLANLANDI

24 Temmuz’da da bir işadamının Engin Özkoç’a tahsis ettiği yat, Selimiye’ye demir attı. Burada da İnce’nin bahsettiği tekne buluşması gerçekleşti. Buluşmalarda, CHP’nin kongre sürecine ilişkin hesapların da yapıldığı ileri sürüldü. Tuncay Özkan ve Engin Özkoç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı da ziyaret etti. ‘Tatil’ buluşmalarına katıldığı iddia edilen Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Marmaris’teki etkinliklere de katıldı.

Muharrem İnce’ye yakınlığıyla bilinen Marmaris’in bir önceki dönem Belediye Başkanı Ali Acar, 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday gösterilmeyişini “Birtakım çıkar çeteleri listelerde oynama yaptı” diye tepki göstermişti. Ali Acar, CHP’den aday gösterilmesini engelleyenler arasında Tuncay Özkan’ın olduğunu söylemişti.

BİRLİKTE ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAFI UNUTTULAR

Tuncay Özkan AKŞAM’ın gündem yaratan manşetinin ardından “Ne Çeşme’de bir görüşme ne de böyle bir tatil gerçekleşmiştir. Bu tetikçilerin uydurmasıdır” dedi. Özkoç da yaptığı açıklamada “Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!” dedi. Bülent Kuşoğlu ise geçen sene hiç tatile gitmedim” açıklamasında bulundu.

ÖZTRAK’TAN TATİL AÇIKLAMASI: ZAN ALTINDA KALANLAR CEVAP VERECEK

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ‘Beştepe’ye giden CHP’li’ iddialarına ilişkin, açıklamalarda bulundu. Öztrak, Muharrem İnce’nin, “kumpası kuranlar aynı teknede tatil yapanlar” sözleri ve AKŞAM’ın, CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiler doğrultusunda haberleştirdiği Tuncay Özkan, Engin Özkoç, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu isimleriyle ilgili, “Zan altındaki arkadaşlar açıklama yapacak” dedi.

KİRLİ SENARYOLAR ÜRKÜTÜCÜ BOYUTTA

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP’de kirli senaryoların ürkütücü bir boyuta geldiğini söyledi.

"Beştepe’ye giden CHP’li" iddiaları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Rakiplerini yok etmek üzere ürkütücü bir senaryo, tehlikeli bir senaryo üretenlerin Cumhurbaşkanımızın makamını ve ismini işin içine karıştırarak bir hedefe ulaşmaya çalıştıkları görülüyor” ifadelerini kullandı.

Çelik şunları söyledi: “Bu haberi yapanlar haberin arkasından çekilip CHP genel merkezini haberin kaynağı olarak gösterdiler. Bu haberle birlikte hedef alınan bir CHP’li vardı, o siyasetçide bu haberin doğrudan doğruya CHP genel merkezi tarafından üretildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir yerinde Cumhurbaşkanı yok. Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde sözünün doğruluğunu gösterecek en büyük ifadeyi kurdu.”

DİBE BATAN BİR PARTİ

“Türk siyasetinin seviyesini düşünmesek, şu anki CHP yönetimi kadar ideal bir rakip olamaz. Sakillik içinde, siyasi senaryo içinde ahlak sınavından her gün daha fazla kalarak dibe batan bir grup. Siyaset için üzücü ve ürkütücü gelişmeler... Bu meselede biz yokuz.”

BU İŞİN İÇİNDE YOKUZ

Ömer Çelik şunları söyledi: “CHP kendi kendini imha eden bir parti. CHP’nin içindeki iç rekabet bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Biz burada Cumhurbaşkanlığı makamına atılan iftiraya cevap veriyoruz. Biz bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ama olayı ürkütücü bir boyuta geldiğini de görüyoruz. Siyasi parti kurumuna zarar veriyor.”

(Akşam Gazetesi)