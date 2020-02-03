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03 Şubat 2020 Pazartesi 08:28:29 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 08:37:34

Tatil CHP'li başkanlara çok yakışıyor! Battal İlgezdi'nin belediye araçlarıyla Çeşme'de tatil yaptığı ortaya çıktı

CHP'nin skandalları bitmiyor... Ataşehir Belediyesi'ne ilişkin hazırlanan 2018 denetim raporu yeni bir skandalı daha gözler önüne serdi. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre Battal İlgezdi'nin belediyeye tahsis edilen araçlarla il il gezerek tatil yaptığı ortaya çıktı.

Sayıştay, Ataşehir Belediyesi’ne ait hizmet araçlarının görevlendirme yazısı olmadığı halde Çeşme, Alaçatı, Abant gibi turistik merkezlere gittiğini tespit etti.

Sayıştay’ın, 2018 denetim raporunda Ataşehir Belediyesi’ndeki birçok usulsüzlük yer aldı. Raporda gecekondu fonuna yatan parayla belediyenin projesi olan lüks sitenin aidatlarının ödendiği de ortaya çıktı. Bu durum raporda şöyle yer aldı: “Belediyenin hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde; 2018 yılı içerisinde gecekondu fonu hesabından 9 milyon 399 bin TL’nin belediyenin cari banka hesaplarına aktarıldığı, 1 milyon 516 bin TL’nin ise Atapark Konutları aidat ödemeleri için kullanıldığı, bu suretle gecekondu fonundan toplamda 10 milyon 915 bin TL tutarlık amaç dışı kullanım gerçekleştirildiği görülmüştür.”

ADRESE TESLİM İHALE

Belediye Başkanı Battal İlgezdi döneminde yapılan Haziran 2017’deki yol ihalesinin teknik şartnamesinin belli bir firmaya göre düzenlendiği de vurgulandı. Şartnamede istenilen araçlardan bazıları için konulan “kendi malı olma şartı”nı dikkat çekici bulan Sayıştay raporda “Böyle bir düzenlemede asfalt plenti için “kendi malı olma şartı” getirilmesinin bir anlam taşımadığı açık olduğu gibi, bu hususun rekabeti engelleme ihtimalinin yüksek olduğu da anlaşılacaktır” ifadelerine yer verdi.

OTOPARKTAN PAY ALMADI

Yapılan incelemeler neticesinde usulsüzlükler şöyle sıralandı: “2018 yılı içerisinde İçerenköy’de Atabel Tic. A.Ş. tarafından yol üstü otopark uygulaması yapıldığı, bu uygulama sonucunda 1 milyon 773 bin 97 TL tutarında gelir elde edildiği; idarenin ise bu gelirden herhangi bir pay almadığı görülmüştür. Ayrıca Küçükbakkalköy’de Polis Hizmetlerini Geliştirme Derneği’nin, işgaliye harcı karşılığında otopark uygulaması yaptığı görülmüştür.”

ARAÇLAR ÇEŞME’DE

Hizmet araçlarının plaka bazında Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sorgulamasının incelenmesi neticesinde; bir kısım araçların, görevlendirme yazısı olmadığı halde şehir dışına çıktığına vurgu yapıldı. Kayıtlara göre 8 hizmet aracı 2018’de Çeşme, Alaçatı, Adana, Sapanca, Edirne, Gaziantep, Bolu ve İzmit’te görev dışı bulundu. Raporda ayrıca park, yol gibi yerlerin ihalesiz verildiği de belirlendi.

Sahte plakayla yakalanan CHP’li başkan

Ataşehir Belediyesi’nin hizmet aracı skandalının patlak vermesinden önce, CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in sahte plakalı araçla yakalanması ortaya çıkmıştı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, geçtiğimiz çarşamba günü Eskişehir yolunda belediyeye ait sahte plakalı bir araçta yolculuk ederken trafik kontrolü yapan polislere yakalanmıştı. Hız ihlali yapan ve içinde başkan Şahin’in bulunduğu 11 BB 001 plakalı resmi aracın yapılan sorgulamasında, Bilecik Belediye Başkanlığı’na ait 34 CBZ 240 plakalı araç olduğu tespit edilmişti.


Akşam

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