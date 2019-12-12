Taşıyıcı Son Hız filmi, bu akşam televizyonda yayınlanıyor. Filmi izlemek isteyen televizyon izleyicileri "Taşıyıcı Son Hız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Taşıyıcı Son Hız hangi kanalda, saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırma yapıyor. Sürükleyici olması ile dikkat çeken film, izleyenleri ekrana kilitliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuma sahip film, eski hızlı hayatını terk etmiş Frank’in üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenmesi ile başlıyor. Taşıyıcı Son Hız filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde..

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Taşıyıcı Son Hız filmi, bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20:00'de yayınlanıyor. Film bittikten hemen sonra tekrar başlayacak. 20:00'de başlayan filmi kaçıranlar 21:45'te en başından tekrar izleyebilecek.

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin, Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: Üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright

ED SKREIN KİMDİR?

Ed Skrein tam adı ile Edward George Skrein, İngiliz rapçi ve aktör. Taşıyıcı filminde Frank Martin rolü ile tanınmaktadır.

RAY STEVENSEN KİMDİR?

Ray Stevenson, İrlanda asıllı İngiliz aktör. Stevenson, Roma dizisi ile kitlelerle tanıştı. Bunun dışında büyük çalışma olarak 2004 yılı yapımı King Arthur'da da rol aldı. Kuzey İrlanda doğumlu aktör sekiz yıllık Ruth Gemmel isimli aktrisle evliliği sonrası boşandı.