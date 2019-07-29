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29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26:02 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 14:27:31

Taşeron tediye ödemesi ne zaman? İlave tediye son dakika gelişmeleri 2019!

Taşeron tediye ödemesi ne zaman? İlave tediye son dakika gelişmeleri 2019 merak ediliyor. Taşeron tediye ödemeleri ile ilgili araştırmalar yoğunlaşıyor. KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlanıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. Peki, taşeron tediye ödemesi ne zaman ödenecek? Taşeron tediye ödemesi ne kadar? İşte taşeron tediye ile ilgili merak edilen detaylar sizlerle.

Taşeron tediye ödemesi ne zaman? İlave tediye son dakika gelişmeleri 2019 arama motorlarında aratılıyor. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin tediyeleri merak ediliyor.  KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlanıyor. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. 

Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Taşeron tediye ödemeleri senede 4 taksitle yapılıyor. 13'er gün şeklinde yapılan taşeron tediye ödemelerinde 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyeler sonrasında işçilere 26 günlük ilave tediye ödemesi daha yapılacak.

TAŞERON TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri, her yıl Ocak, Haziran, Ağustos ve Aralık aylarında yapılıyor. Bu sene de ilk iki tediye ödemeleri bu aylarda ödendi. İlave tediye ödemelerinin üçüncü ve dördüncü taksitleri Ağustos ile Aralık aylarında ödenecek. Üçüncü ilave tediye ödemelerinin Kurban Bayram'ından önce ödenmesi bekleniyor.

Yalnız, maden işçilerine ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bu ay tediye ödemesi yapılmayacak maden işçileri sene sonunda 52 günlük ilave tediye ödemesinin tamamını tek seferde alacak.

TAŞERON TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

Asgari ücretli olarak kamuda çalışmakta olan bir işçiye, 2019 'un kalan günlerinde 26 günlük ilave tediye ödemesi gerçekleşecek. İki taksitin toplamında asgari ücretliye toplamda bin 585 TL 16 kuruş ikramiye ödenecek.

İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.

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