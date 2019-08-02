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02 Ağustos 2019 Cuma 09:37:20 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:39:37

Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu! 2019 taşeron ilave tediye son dakika gelişmeleri

Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu. İlave tediye son dakika gelişmeleri 2019 merak ediliyor. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme tarihi açıklandı. KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlanıyordu. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor. Peki, 2019'da taşeron tediyeleri ne zaman ödenecek? İşte taşeron tediye ödeme tarihi ve taşeron ilave tediye son dakika gelişmeleri haberimizde.

Taşeron tediye ödeme tarihi belli oldu. Taşerondan kadroya geçen 4/D'li işçilerin ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği taşeron tediye ödeme tarihi bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. 6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Tediye ödemeleri, bu kanun kapsamına alındı ve her yıl düzenli olarak ödeniyor.  KHK ile kadroya geçen işçiler ile kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin bayramdan önce ödenmesinin planlanıyordu. Peki, taşeron tediye ödeme tarihi ne zaman? Taşeron tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

TAŞERON TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağutos 2019, diğer yarısı ise 13 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı şu şekilde;

"6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2019 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 9 Ağutos 2019, diğer yarısının 13 Aralık 2019 tarihinde ödenmesine mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

Kamu işçilerine 52 günlük ilave tediye ödemeleri yapılıyor. Taşeron tediye ödemeleri senede 4 taksitle yapılıyor. 13'er gün şeklinde yapılan taşeron tediye ödemelerinde 2019 yılının ilk iki taksidi ödendi. Ocak'ta ve Ramazan Bayramı öncesi verilen ilave tediyeler sonrasında işçilere 26 günlük ilave tediye ödemesi daha yapılacak.

Yalnız, maden işçilerine ilave tediye ödemelerinin tamamı 23 Aralık 2019 tarihinde ödenecek. Bu ay tediye ödemesi yapılmayacak maden işçileri sene sonunda 52 günlük ilave tediye ödemesinin tamamını tek seferde alacak.


TAŞERON TEDİYE ÖDEMESİ NE KADAR?

Asgari ücretli olarak kamuda çalışmakta olan bir işçiye, 2019 'un kalan günlerinde 26 günlük ilave tediye ödemesi gerçekleşecek. İki taksitin toplamında asgari ücretliye toplamda bin 585 TL 16 kuruş ikramiye ödenecek.

İşçilere verilen ilave tediye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıp işçilere ödeniyor. Bu kesintilerin yanı sıra vatandaşlardan damga vergisi kesintisi de yapılıyor.

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