Tarzan Efsanesi konusu ne? Tarzan Efsanesi oyuncuları kim? sorularının yanıtı sinemaseverler tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. "Tarzan Efsanesi" filmi bu akşam Kanal D'de ekranlarına geliyor. 8 Temmuz 2016 yılında vizyona giren Tarzan Efsanesi filmi Türkiye'de 376.128 seyirci tarafından izlendi. Orijinal adı The Legend of Tarzan olan filmi bu akşam Kanal D'de izlemek isteyenler, film ile ilgili araştırma yapıyor. 2016 ABD yapımı olan Tarzan Efsanesi filminin konusu ve oyuncuları ile merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

TARZAN EFSANESİ KONUSU NE?

Anne ve babasını kaybettikten sonra ormanda goriller tarafından büyütülen Tarzan, normal hayata dönmüş, İngiltere'de eşi Jane Porter ile birlikte yaşamını sürdürmektedir.

Bir gün Avam Kamarası tarafından yeniden büyüdüğü topraklara, Kongo'da Belçika Kralı tarafından kurulan bağımsız devlete ticaret elçisi olarak gönderilir. Ancak burada Leon Rom'un kurduğu komplodan habersizdir. Her şeyi öğrendiğinde ise eşi Jane'in hayatını kurtartmak için varını yoğunu ortaya koyması gerekecektir.

TARZAN EFSANESİ OYUNCULARI KİM?

Alexander Skarsgård,

Margot Robbie,

Christoph Waltz,

Samuel L. Jackson,

Djimon Hounsou.

TARZAN EFSANESİ KÜNYESİ

Orijinal adı : The Legend of Tarzan

Yönetmen : David Yates

Yapım Yılı : 2016 – ABD

Türü : Aksiyon, macera