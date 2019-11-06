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06 Kasım 2019 Çarşamba 14:07:48 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:19:10

Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde fidan dikimi rekoru için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye genelinde 11 Kasım'da 11 milyonu aşkın fidanın toprakla buluşturularak ağaçlandırmada dünya rekoru kırılması amacıyla gerçekleştirilecek etkinlik için geri sayım sürüyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11'de hayata geçirilecek kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından "gelecegenefes.com" internet sitesi üzerinden sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 ilde 2023 farklı lokasyonda gerçekleştirilecek etkinliği duyurmasının ardından devletin tüm organları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kampanyaya büyük destek verdi. Tüm yurtta fidanların toprakla buluşacağı ağaçlandırma seferberliğine katılmak isteyen vatandaşların taleplerinin toplanması için 'Geleceğe Nefes' (gelecegenefes.com) adlı internet sitesi açıldı. Vatandaşlara, site üzerinden istediği ilde dikilecek 5 ağaca kendi ve aile bireylerinin isimlerini vererek fidan sahiplenme imkanı sağlandı.

Yoğun ilgi 

İnternet sitesi üzerinden yapılan sahiplenme başvurusu sayısı kısa sürede 12 milyonu aştı. Kendisine ayrılan sayıdan daha çok başvurunun yapıldığı illerin başında Manisa ve Isparta geldi. Bu illeri Bingöl, Tunceli ve Yozgat takip etti. Katılımcılara ve destek verenlere sosyal medya üzerinden teşekkürlerini ileten Bakan Pakdemirli, Muğla'nın Dalaman ve Göcek, İzmir'in Gaziemir bölgelerinde bu yıl yangınlardan zarar gören alanların da kampanya kapsamında yeniden ağaçlandırılması için hazırlıkların tamamlandığını, söz konusu bölgelere 11 Kasım'da ilk fidanların dikileceğini bildirdi.

Okul bahçeleri ve yol kenarları da ağaçlandırılacak

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada da ağaçlandırılabilecek her yerde fidan dikileceğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Fidan dikimi daha önce yanmış bir orman sahasında da olabilir, hiç ağaçlandırılmamış bir sahada da. Yol kenarı ağaçlandırmaları olabilir, okul bahçeleri, sağlık tesislerinin bahçeleri ağaçlandırılabilir. Böylece, yanmış orman alanları, daha önce hiç ağaçlandırılmamış sahalar, yol kenarları, okul ve sağlık tesislerinin bahçeleri ağaçlandırılacak. Özellikle öğrencilerimiz ve küçük çocuklar araziye gitmekte zorluk çekeceklerinden okul bahçelerinde fidan dikimi etkinliğine katılabilecekler. Fidan dikimi gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız orman işletme müdürlüklerimizden bilgi alabilecekler."

İnternet sitesinden (gelecegenefes.com) sahiplenilen fidan sayısının, daha önce belirledikleri rakam olan 11 milyonu geçtiğini belirten Pakdemirli, "Sahiplenilebilecek fidan sayısını 20 milyona çıkardık. 11 milyon fidan 11 Kasım'da, geriye kalan 9 milyon fidan ise yıl sonuna kadar planlanan yerlerde toprakla buluşturulacak." dedi. 

Etkinliğe yurt dışından da yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü fidanlıklarında 358 milyon fidan olduğunu ve 11 Kasım'da dikilecek 11 milyon fidanın buralardan karşılanacağını kaydetti.

AA

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