Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Egzotik ve pet hayvanlarının ülkeye girişi durdurulmuştur

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi durdurulmuştur... İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir. Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek. Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli altyapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Kovid-19'un hayvanlarda teşhisine yönelik gerekli alt yapı mevcut olup süreç titizlikle takip edilmektedir."

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Açıkta satılan gıda maddelerinde hijyene azami özen gösterilmesi sağlanacak, gerekirse kolluk güçlerinden destek istenecek"

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