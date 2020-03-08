Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açtık

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yeni servisi duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz." dedi.

AA