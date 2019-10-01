Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu, yaşadığı akciğer rahatsızlığı nedeni ile hayatını yaşama veda etti.Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Tarık Ünlüoğlu'nun vefat haberini görenler eşi hakkında da araştırma yapmaya başladı. Tarık Ünlüoğlu eşi kimdir? Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında güncel olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.



TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN EŞİ GÜLENAY KALKAN KİMDİR?

Gülenay Kalkan, Türk oyuncudur. Kalkan, 26 Nisan 1950 tarihinde Ankara'da doğdu. Çocukluğu ve hayatının uzun bir dönemini Ankara'da geçirdi. 14 yaşında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne öğrenci olarak girdi, tiyatro yüksek bölümünden mezun olup. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başladı. Kalkan Bugünün Saraylısı gibi bilinen birçok dizide rol almıştır. Kocan Kadar Konuş filminde Efsun'un annesine hayat vermiştir.

Tarık Ünlüoğlu ile hayatlarını 2013'te birleştirdiler.

TARIK ÜNLÜOĞLU'NUN HAYATI

Türk Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, 16 Kasım 1957 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Konservatuvarına girdi. Bir yıl Opera okuduktan sonra, Tiyatro bölümüne geçti. Yirmi yılı aşkın süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. "Avrupa Avrupa" dizisinde komik bir karakter olan Ferdi'yi canlandıran Tarık Ünlüoğlu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Yeraltı dünyasının güçlü isimlerinden Ünal Kaplan’ı canlandırıyordu.

Tarık Ünlüoğlu ile Gülenay Kalkan ile hayatlarını 2013'te birleştirdiler.

Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır.