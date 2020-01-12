  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Libya'da UMH'den "Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği" açıklaması Libya'da UMH'den "Hafter güçlerinin ateşkesi ihlal ettiği" açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Katar'la ilişkilerimizi geliştireceğiz İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Katar'la ilişkilerimizi geliştireceğiz
Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açıldı Batı Karadeniz'in en uzun kayak pisti Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi açıldı
Afganistan'da sel felaketinde 11 kişi öldü Afganistan'da sel felaketinde 11 kişi öldü
Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama
Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da Katar Emiri Al Sani sürpriz ziyaretle Tahran'da
BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı
DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat
TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı TİM, ilk yurt dışı temsilcilik ofisini Kıbrıs'ta açtı
Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: İran kullanılan bir maşadır Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: İran kullanılan bir maşadır
Bakan Soylu'dan Demirtaş'ın sahneye uyarlanan o kitabına ilişkin sert sözler: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi Bakan Soylu'dan Demirtaş'ın sahneye uyarlanan o kitabına ilişkin sert sözler: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi
Trump İran'ı uyardı: Protestocuları öldürmeyin, ABD sizi izliyor Trump İran'ı uyardı: Protestocuları öldürmeyin, ABD sizi izliyor
Ali Koç'tan Zorlu'daki görüşme ile ilgili çarpıcı sözler: Hakem atamalarını ele aldık Ali Koç'tan Zorlu'daki görüşme ile ilgili çarpıcı sözler: Hakem atamalarını ele aldık
Ceren Özemir'in babasından yürek yakan sözler: Bu acıyı biz ölene kadar unutma şansımız yok Ceren Özemir'in babasından yürek yakan sözler: Bu acıyı biz ölene kadar unutma şansımız yok
Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılamaz hale getirildi Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılamaz hale getirildi
Türkiye'nin ihracatı 2019'da en fazla Orta Doğu'ya arttı Türkiye'nin ihracatı 2019'da en fazla Orta Doğu'ya arttı
Elazığ'da göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı Elazığ'da göl manzaralı Hazarbaba Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
Satılan her 10 otomobilden 7'sini otomatik vites araçlar oluşturdu Satılan her 10 otomobilden 7'sini otomatik vites araçlar oluşturdu
Aksaray'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavga kanlı bitti Aksaray'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavga kanlı bitti
Küresel fonlar 2019'da altın yatırımında rekor kırdı Küresel fonlar 2019'da altın yatırımında rekor kırdı
Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi Osmaniye'de armut ağacı kışın meyve verdi
42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda 42'sinde anne oldu, başka insanlar için 19 yıldır yollarda
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, ABD'nin dünya liderliğini bırakmasından korkuyor İngiltere Savunma Bakanı Wallace, ABD'nin dünya liderliğini bırakmasından korkuyor
Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sildi Şeyma Subaşı gibi olmak istemiyor Acun Ilıcalı'yı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya sildi Şeyma Subaşı gibi olmak istemiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ocak 2020 Pazar 17:15:49 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 17:45:31

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: İran kullanılan bir maşadır

İran-ABD gerginliği yorumlayan Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Onlar birbirini asla vurmaz, asla birbirini yok etmez. Çünkü İran kullanılabilen bir maşadır" dedi. Hedefin Türkiye üzerine kurgulandığını söyleyen Şimşirgil, uyanık olunması gerektiğini belirtti.

Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Giresun Kitap Fuarı'na katıldı. Prof. Dr. Şimşirgil, yaptığı değerlendirmede bugün ABD ve İran arasındaki hadiselere günlük hadiseler diye bakmamak gerektiğini belirterek, “Bu bölgede son 30-40 yılı değerlendirmek lazım. Burada bir süreç devam ediyor, fakat bu süreçte ABD ile İran arasında uzun yıllardır bir yaptırım söz konusu. ABD’nin projesi Ortadoğu’yu bölmek, parçalamak, daha da zayıflatmak. Peki, bunu kimin vasıtasıyla yapıyor? Bana göre son 10 yıldır İran vasıtasıyla yapıyor. İran, Suriye’de akan kandan sorumlu, Yemen’de akan kandan sorumlu, Irak’ta akan kandan sorumlu ve Libya’da sorumlu. İran nerede bir Müslüman ülke varsa orada asla işbirliği yapmıyor. İran, orada sanki batılı güçlerin bir oyuncağı, maşası gibi hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

"İRAN KULLANILAN BİR MAŞADIR"

Sudi Arabistan’ın İran’a karşı ABD’yi kışkırttığını kaydeden Prof. Dr. Şimşirgil, “Son yıllarda ABD, Sudi Arabistan ile çok sıkı fıkı ve Sudi Arabistan İran’a karşı ABD’yi devamlı kışkırtıyor. Bu kışkırtmanın sonucunda dünyaya bir oyun gösterdiler. Çünkü onlar birbirini asla vurmaz, asla birbirini yok etmez. Çünkü İran kullanılabilen bir maşadır. Nitekim ABD üssünü vururken ABD’ye haber verdi, bir tek ABD’li ölmedi. Kim öldü? Yine Iraklılar öldü. Cenazede kim öldü, İranlılar öldü. Kim öldü uçakta? Savunmasız masum insanlar öldü. Dolayısıyla İran Yahudi’ye, ABD’ye vurmaz” şeklinde konuştu.

Uçağın düşürülmesi ile İran’ı yeniden sıkıntılı günlerin beklediğini söyleyen Prof. Dr. Şimşirgil, şöyle devam etti:

“İran’ın ikinci adamı öldürüldü deniyor, neden bir komutan ikinci adam olsun? İran’da Ali Hamaney var, cumhurbaşkanı var, Ruhani var. Şimdi bunların üzerinde bir yere gelirse ayak kaydırma yaparlar hem can düşmanına öldürtürler, kahraman ilan ederler, İran’da birlikteliği sağlarlar. Ama Cenab-ı Hakk ayaklarına dolaştırdı ve bir uçak vurdu İran ve tekrar sıkıntılı günler başlıyor. İran'ı kenetlemişti Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ama şimdi yeniden oklar gerilecek. Sen bir oyun kuruyorsun ama Cenab-ı Hakk da oyun kuruyor. Çünkü Sünnilerin kanı vardı o komutanın elinde.”

“TÜM HADİSELERİN HEDEFİNDE TÜRKİYE VAR”

“Ben bütün bu hadiselerin hedefinde Türkiye'nin olduğunu düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Türkiye 2010 yılından itibaren bir bataklığa çekilmek isteniyor ama Türkiye'nin şu anda tarihini bilen basiretli idarecileri var. Bu bizim için çok büyük bir şans. Ruhani bile bu hadisede 'Türkiye ile birlikte hareket edelim' dedi. Bu ne demek? Türkiye’yi savaşın içine çekecek, sonra bırakıverecek. Onun için asıl bölünmek istenen, zayıflatılmak istenen Türkiye. İran onların maşası, bölünmesine gerek yok. Mısır'ı bir günde aldılar, Sudi Arabistan'ı bir günde ılımlı İslam’a çektiler. Bunların hepsi maşadır ama Türkiye’yi kullanamıyorlar, kullanamazlar. Ondan dolayı Türkiye'nin bu oyunu iyi süzmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ