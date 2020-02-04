  • Bist 100
    122136
  • Dolar
    5,9803
  • Euro
    6,6057
  • Altın
    300,1920
İstanbul
-3 / 2
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Maraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki yerini anlattı Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Maraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki yerini anlattı
Tobruk Meclisi'nden, Cenevre görüşmelerine 'şartlı katılım' kararı Tobruk Meclisi'nden, Cenevre görüşmelerine 'şartlı katılım' kararı
Anadolu Efes'ten deplasmanda büyük galibiyet Anadolu Efes'ten deplasmanda büyük galibiyet
Pakistan Başbakanı Han: Keşmir sorununun çözümü için Hindistan ile diyaloğa hazırız Pakistan Başbakanı Han: Keşmir sorununun çözümü için Hindistan ile diyaloğa hazırız
İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi İsrail ve BAE'nin Beyaz Saray'da gizli toplandığı iddia edildi
Kartal'da durağa dalan otobüs şoförü serbest bırakıldı Kartal'da durağa dalan otobüs şoförü serbest bırakıldı
Fenerbahçe'den ırkçılık açıklaması: Amaçları belli! Fenerbahçe'den ırkçılık açıklaması: Amaçları belli!
Almanya'da istihbaratçının kitabının yayımlanmasına engel Almanya'da istihbaratçının kitabının yayımlanmasına engel
Van'da çığ felaketi! 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Van'da çığ felaketi! 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek TİKA'dan Nijer'de nesli tükenme riski yaşayan zürafalara destek
ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı ABD düşük kapasiteli nükleer savaş başlıklarını denizaltılara konuşlandırdı
ABD, Rus askerlerinin yolunu kesti! ABD, Rus askerlerinin yolunu kesti!
İran'dan 'anlaşmazlıkları çözmek istiyoruz' açıklaması İran'dan 'anlaşmazlıkları çözmek istiyoruz' açıklaması
Manisa'da arka arkaya depremler! Birçok ilde hissedildi Manisa'da arka arkaya depremler! Birçok ilde hissedildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa'ya 'göç dalgası' uyarısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avrupa'ya 'göç dalgası' uyarısı
Nihat Özdemir'den basın toplantısı kararı Nihat Özdemir'den basın toplantısı kararı
Mülteci kampından çıkan yıldız Mülteci kampından çıkan yıldız
Sokaktan şampiyonluğa Sokaktan şampiyonluğa
Depremzedelerin kahramanı Depremzedelerin kahramanı
Köprüde farkındalık ışığı Köprüde farkındalık ışığı
Simay Rasimoğlu: Herkes doğal olsun Simay Rasimoğlu: Herkes doğal olsun
Saadet Işıl Aksoy'un kız saadeti Saadet Işıl Aksoy'un kız saadeti
Oyuncu Cansu Tosun kesenin ağzını açtı! Bebek odasına 40 bin lira Oyuncu Cansu Tosun kesenin ağzını açtı! Bebek odasına 40 bin lira
İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Şubat 2020 Salı 23:46:57 | Son Güncelleme: 05 Şubat 2020 Çarşamba 00:02:11

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, Maraş'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki yerini anlattı

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, "Maraş Milli Mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki Yeri" konulu konferans verdi. Ortaylı, "Buradan kaç yüz devlet geçmiş. Onu bırakın bin yıldır Türk devletlerinin bile içinden hangi idareler gelmiş geçmiş. Bazen isimlerini siz bile şaşırırsınız. Ama birşey kalmış. Baktığın zaman bin yıllık bir kültürü görüyorsun. Bu kalıntıyı görüyorsun. Bu hep kalır mı? Yok. Silinip gidebilir. Ruhu duymaz kimsenin. Bugün Avrupa kültürü bile gidiyor dikkat etmediğin takdirde. Asıl dikkat edilecek şey kültürel dokudur. Onun savunulması ve korunmasıdır." dedi.

Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Kahramanmaraş'ın kültürel hafızası olan bir şehir olduğunu söyledi.

Kentin kurtuluşunda 11-12 Şubat'ta başlayan "Bayrak Olayı"nın önemine dikkat çeken Ortaylı, kentin destansı kurtuluş mücadelesinin Kurtuluş Savaşı açısından önemine değindi. Ortaylı, şöyle devam etti:

"Bu İstiklal Savaşı'nın başlangıcını ve zaferle yükselişini temsil eden bir tarihtir. Bu şehre kutlu olsun. Ebedi bir nişanedir. Sonrasında Antep ve Urfa'nın savunması da başarıyla bitmiştir. Maraş, Antep ve Urfa'da Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük Halep vilayetinin en önemli parçasında Fransa kendisine istikbal olmadığını ve Anadolu kıtasında hiçbir hisseye sahip olamayacağını anlayarak geri çekilmiştir."

Ortaylı, Maraş'ın uzun tarihi boyunca sürekli imparatorluklar arasında el değiştiren bereketli bir bölge olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın hem kültürel hem de ticari alandaki zenginliğine dikkati çeken Ortaylı, şöyle devam etti:

"Her türlü siyasetin üstünde bir zenginliktir Kahramanmaraş. Mühim olan buranın yaşaması, refahının devam etmesi, kültürel kimliğinin korunmasıdır. Gerisi her şey boştur. Gelir geçer ama kalıcı olan budur. Buradan kaç yüz devlet geçmiş. Onu bırakın bin yıldır Türk devletlerinin bile içinden hangi idareler gelmiş geçmiş. Bazen isimlerini siz bile şaşırırsınız. Ama birşey kalmış. Baktığın zaman bin yıllık bir kültürü görüyorsun. Bu kalıntıyı görüyorsun. Bu hep kalır mı? Yok. Silinip gidebilir. Ruhu duymaz kimsenin. Bugün Avrupa kültürü bile gidiyor dikkat etmediğin takdirde. Asıl dikkat edilecek şey kültürel dokudur. Onun savunulması ve korunmasıdır."

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Şubat tarihinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerine katılacağını belirtti.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ