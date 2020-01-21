  • Bist 100
    123553
  • Dolar
    5,9312
  • Euro
    6,5912
  • Altın
    295,9040
İstanbul
7 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PFDK'dan 3 büyüklere ceza PFDK'dan 3 büyüklere ceza
Dünyada ikinci kez: Rusya’da bir kediye daha dört protez pati takıldı Dünyada ikinci kez: Rusya’da bir kediye daha dört protez pati takıldı
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen yaşlı çift dehşeti yaşadı! İşte o anlar... İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen yaşlı çift dehşeti yaşadı! İşte o anlar...
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen yaşlı çift dehşeti yaşadı! İşte o anlar... İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen yaşlı çift dehşeti yaşadı! İşte o anlar...
Somali'de yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi Somali'de yaralanan 20 kişiden 9'u tedavi için Türkiye'ye getirildi
24 yaşındaki öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi 24 yaşındaki öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdi
Steven N’Zonzi, West Ham'ı tercih etti Steven N’Zonzi, West Ham'ı tercih etti
Çin'de sokakta pijama giyenleri ifşa eden yetkililer özür diledi: Sonraki uygulamalarda fotoğraflar buzlanacak Çin'de sokakta pijama giyenleri ifşa eden yetkililer özür diledi: Sonraki uygulamalarda fotoğraflar buzlanacak
Taner Büber isimli tutuklu sanık her şeyi anlattı: 'Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde' dedi... Taner Büber isimli tutuklu sanık her şeyi anlattı: 'Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde' dedi...
PKK/PYD zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı PKK/PYD zorla silah altına alma uygulamasını yeniden başlattı
İran'ın ABD askeri üslerini vurduğu füzelerde Rus uzay teknolojisini kullandığı iddia edildi İran'ın ABD askeri üslerini vurduğu füzelerde Rus uzay teknolojisini kullandığı iddia edildi
Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler Kanal İstanbul için söylenen yalanlar ve gerçekler
Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor sürprizi! Başakşehir veda etti Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor sürprizi! Başakşehir veda etti
Bakan Çavuşoğlu: AB, bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı Bakan Çavuşoğlu: AB, bölge ülkelerine verdiği sözleri tutmalı
Düğünlere damga vuran anlar Düğünlere damga vuran anlar
TTK 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor! TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler? TTK 64 eski hükümlü işçi alımı yapıyor! TTK işçi alımı ne zaman, şartları neler?
Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be! Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!
İngiltere’de işsizlik oranı sabit kaldı İngiltere’de işsizlik oranı sabit kaldı
Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be! Cüneyt Özdemir ateş püskürdü: THY'ye yapılan en büyük şerefsizlik! Yuh be!
Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı Antalyaspor, Gelson Dala ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı Beşiktaş, son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı
İntihar mı cinayet mi? İşte o oda... İntihar mı cinayet mi? İşte o oda...
Facebook İngiltere’de 1000 kişiyi işe alacak Facebook İngiltere’de 1000 kişiyi işe alacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Ocak 2020 Salı 16:27:24 | Son Güncelleme: 21 Ocak 2020 Salı 16:35:06

Taner Büber isimli tutuklu sanık her şeyi anlattı: 'Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde' dedi...

Zekeriya Öz hakkında her şeyi anlatan tutuklu sanık Taner Bülbül, "Öz'ün kendisine İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediğini teklifi reddetmesi üzerine de, 'Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde'" açıklamasında bulundu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 21 sayfalık iddianamede FETÖ/PDY kuruluşu, yapılanması, amacı ve hiyerarşik yapısı anlatıldı. İddianamede Zekeriya Öz'ün İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı olduğu ve Bolu Cumhuriyet Savcısı iken görevden alındığı belirtildi. İddianamede, müşteki Taner Büber'in 2008 yılında tutuklu olarak yargılandığı ve Büber'in İstanbul Beşiktaş Adliyesi'ne getirildiği sırada jandarma görevlileri tarafından Zekeriya Öz'ün odasına getirildiği belirtildi.

TAHLİYE VAADİYLE YALAN BEYANDA BULUNMASINI İSTEDİ

İddianamede Zekeriya Öz'ün Büber'e "Dosyanı biliyoruz, tahliye olabilmen için uygun bir dosya. Sen bize yardımcı ol, biz de tahliyen için yardımcı olalım" diyerek Ergenekon Davası kapsamında yargılanan emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve iş adamı Sami Hoştan aleyhinde beyanda bulunmasını istediğini ayrıca Tarık Ümit isimli şahsın bu kişilerce öldürülmüş olduğunu beyan etmesini istediği belirtildi.

DOĞU PERİNÇEK ALEYHİNDE NE BİLİYORSAN ANLAT

Ayrıca iddianamede Zekeriya Öz'ün Taner Büber'e dönemin İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek'in aleyhinde ne biliyorsa anlatmasını istediği aktarıldı. Büber'in teklifi reddetmesi üzerine de Zekeriya Öz'ün "Sen bu kafayla daha çok kalırsın cezaevinde" şeklinde sözler söyleyerek FETÖ'nün amaç ve gayesi doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde yürütülen organizasyonun parçası olarak hareket etmek suretiyle mesleğin şeref ve onurunu bozan eylemde bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede Zekeriya Öz hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Görevi Kötüye Kullanma" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ