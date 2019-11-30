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30 Kasım 2019 Cumartesi 14:56:48 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 14:58:50

TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor?

TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır durumda. TANAP projesinin Avrupa bağlantısı liderlerin katılımıyla açılıyor. TANAP projesi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

TANAP'ın Avrupa bağlantısı açılıyor. TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır durumda. TANAP projesinin Avrupa bağlantısı liderlerin katılımıyla açılıyor. TANAP projesi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

TANAP AÇILIMI NEDİR?

TANAP'ın açılımı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'dır.

TANAP PROJESİ NEDİR?

TANAP projesinin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TANAP'ın Avrupa'ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup 30 Kasım 2019'da gerçekleştirilecek. 'TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni' ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız. Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı Projesi'nin 2020'de ticari işletmeye alınarak akabinde yıllık 10 milyar metreküp Azeri gazının Avrupa'ya arz edilmesine başlanacaktır." bilgisini vermişti.

TANAP'ın Avrupa bağlantısını sağlayacak istasyonun açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı İlham Aliyev'in katılacağı törenle yapılacak.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, 1 Temmuz 2019 itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletmek üzere hazır hale geldi.

TANAP BORU HATTI GÜZERGAHI

TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.

Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattının, Türkiye-Gürcistan sınırında başlayan ve Eskişehir çıkış istasyonuna ulaşan Faz 0 bölümünde ilk test gazı 23 Ocak 2018'de basıldı. Faz 0 bölümünün resmi açılışı ise 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Resmi açılışın ardından, 30 Haziran'da ticari operasyon faaliyetine başlandı.

TANAP'ta, SOCAR ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın ortak girişimi olan Güney Gaz Koridoru AŞ'nin yüzde 51, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye Enerji AŞ'nin de yüzde 7 hissesi bulunuyor.


 
AZERBAYCAN DA AVRUPA'NIN GAZ TEDARİKÇİSİ OLACAK

TANAP'ın doğusundan batısına kadar tamamı "gazlandırılmış" durumda. Önümüzdeki yıl ticari gaz akışının başlamasıyla birlikte bu açılan yeni koridor üzerinden Azerbaycan'da Avrupa'nın yeni gaz tedarikçisi konumuna gelmiş olacak.

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