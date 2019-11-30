Tanap Bugün Avrupa'ya bağlanıyor
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın Avrupa bağlantısı, Edirne'de düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.
Yatırım tutarı yaklaşık 7 milyar dolar olan TANAP, bugün Yunanistan sınırında Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden, Avrupa'ya bağlanacak. Avrupa tarafındaki süreçlerin tamamlanmasının ardından TANAP üzerinden gaz sevkıyatına başlanacak.
LİDERLER KATILACAK
Ederine'nin İpsala ilçesi Sarıcaali köyünde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilecek törene, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılması bekleniyor. Ayrıca törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilgili ülkelerin enerji bakanları dakatılacak.
20 İLDEN GEÇİYOR
TANAP'ın Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere, 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-Yunanistan sınırında sona eriyor.
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