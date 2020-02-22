Tam 2 yıl önce bugün başlamıştı! Cumhur İttifakı Türkiye'nin tarihini değiştirdi...

AK Parti ve MHP kurmayları günlerce çalıştı. İttifak ete kemiğe büründü, son sözü Genel Başkanlar söyledi. İttifakı yasal zemine kavuşturan düzenlemenin Meclis'e sunulmasının üzerinden 2 yıl geçti.

İTTİFAKLARIN ÖNÜ AÇILDI

Peki süreçte neler yaşandı? Taşlar yerine nasıl oturdu? Değişiklikle oy pusulasında ittifakın ismi ve ittifaka katılan partilerin yan yana yer almasının önü açıldı. Siyasi partiler, düzenleme sayesinde 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ittifaklarla girebildi.

"YEREL" DE İTTİFAK

24 Haziran seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,29 oy alarak yeniden "Başkan" seçildi. Genel Seçimde uygulanan ittifak, yerelde de devam etti. AK Parti ve MHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde iş birliği yaptı.