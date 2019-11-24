Talat Atilla'dan yeni açıklama: Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım

"CHP'li Muharrem İnce, Beştepe'de Erdoğan ile görüştü" iddiasını ortaya atan gazeteci Talat Atilla'dan yeni bir açıklama daha geldi.



"Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum." diyen Talat Atilla'nın açıklaması şu şekilde;



"Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım."



