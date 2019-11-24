24 Kasım 2019 Pazar 14:02:37 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 14:05:07
Talat Atilla'dan yeni açıklama: Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce’nin Külliye’de görüştüğü iddiasını ortaya atan Rahmi Turan, iddia kaynağının Talat Atilla olduğunu açıklamıştı. Haberin kaynağı olan Atilla sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulundu.
"CHP'li Muharrem İnce, Beştepe'de Erdoğan ile görüştü" iddiasını ortaya atan gazeteci Talat Atilla'dan yeni bir açıklama daha geldi.
"Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum." diyen Talat Atilla'nın açıklaması şu şekilde;
"Kılıçdaroglu'nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım."
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