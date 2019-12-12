Talat Atilla kaynağının CHP'li vekil olduğunu söyledi Muharrem İnce'den sert açıklama geldi
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olan Talat Atilla'nın kaynağının bir CHP'li olduğunu açıklaması üzerine Muharrem İnce'den sosyal medyadan sert açıklama geldi. İnce, Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır." ifadelerini kullandı.
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olan Talat Atilla'nın açııkalması sonrası CHP'de yaşanan kriz yeniden patlak verdi.
KAYNAĞIM CHP'Lİ
Atilla, Ahmet Hakan'ın sorusu üzerine kaynağının CHP'li bir milletvekili olduğunu söyledi.
139 MİLLETVEKİLİ TÖHMET ALTINDA
Bu sözler üzerine Muharrem İnce'den jet bir açıklama geldi.
İnce, "Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP'li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan'a söylediğini açıklamıştır.
Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.
Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla'nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır." ifadelerini kullandı.
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