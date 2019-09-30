30 Eylül 2019 Pazartesi 15:48:28 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 15:54:03
Taksim'de bıçaklanarak öldürülen İTÜ'lü gencin katillerine istenen ceza belli oldu
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Ayar'ın katilleri hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 73 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.
(DHA)
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