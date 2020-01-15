15 Ocak 2020 Çarşamba 11:03:38 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:05:47
Taklit ve hileli gıda satanlara hapis cezası geliyor
Son dakika haberi... Takit-tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşletmelere 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.
Takit-tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşletmelere 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye'de gerçekleşen F-35 üretiminin tamamen biteceği açıklaması yalanlandı
- Taklit ve hileli gıda satanlara hapis cezası geliyor
- MHP: Filenin sultanları ile ilgili paylaşımı nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı listeden düşürüldü
- Bitlis'te PKK'lıların kullandığı 11 sığınak ile yaşam malzemeleri bulundu
- CHP Ankara İl Başkanı Güvener: Parti işleri balıkçıda değil il binasında tartışılır