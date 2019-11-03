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03 Kasım 2019 Pazar 23:01:24 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 23:32:42

Taklacı İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girdi! Parti içinden sert tepki

Saadet Partisi Ankara Spor Salonu'nda 7'nci Olağan Kongre'sini düzenledi. Geçmişte adı FETÖ bağlantısıyla geçmesine rağmen İdris Naim Şahin'in Saadet Partisi yönetimine girmesine parti içinden sert eleştiriler geldi.

Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongre'sini gerçekleştirdi. Geçmişte adı FETÖ bağlantısıyla geçmesine rağmen İdris Naim Şahin partinin Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyeleri arasında yer aldı.

PARTİ İÇİNDEN SERT TEPKİ

Saadet Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ali Aktaş, İdris Naim Şahin’in listede yer almasına tepki gösterdi.

Ali Aktaş, sosyal medyada “İdris Naim Şahin bey benden çok daha fazla Milli Görüşçüdür. Haydi hep beraber takla atıyoruz şimdi” mesajını paylaştı.

İŞ İSTEYEN VATANDAŞA "TAKLA AT" DEMİŞTİ

İdris Naim Şahin, iş istemek için yanına gelen Mustafa Boğaçayır isimli yaşlı adamdan ilginç bir istekte bulunmuştu. Şahin, kendisine "Sizi gördüğüme çok sevindim Bakanım" diyen adama, "Nereden bileyim sevindiğini, haydi bir takla at da göreyim bakıyım" demişti.

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