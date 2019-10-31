31 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 22:58:08
Takımını kral gibi yönetti
Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata kulübü, Newell's Old Boys'a konuk oldu.
MARADONA'YA BÜYÜK VEFA
Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Diego Maradona için, bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından, görkemli bir karşılama yapıldı. Maradona'nın maçı takip etmesi için özel taht hazırlandı. Futbol efsanesi, karşılaşmayı tahtında takip ederken, takımı Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'u 4-0 yendi.
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