Takımını kral gibi yönetti

MARADONA'YA BÜYÜK VEFA

Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Diego Maradona için, bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından, görkemli bir karşılama yapıldı. Maradona'nın maçı takip etmesi için özel taht hazırlandı. Futbol efsanesi, karşılaşmayı tahtında takip ederken, takımı Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'u 4-0 yendi.