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30 Ekim 2019 Çarşamba 22:24:13 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 22:49:21

Tahir Büyükakın'dan tarihi konuşma! Kandil'in siyasi kanadı HDP'li belediyelere kayyım atanmasını eleştiren Batı'ya iyi bir ders verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde, terör örgütü PKK ile ilişiği olan HDP'li belediyelere kayyım atanmasını eleştiren Batı'ya iyi bir ders verdi.

Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde yaptığı konuşmada 'Seçilmiş bir belediye başkanı örneğin DAEŞ'ten bir terör örgütü mensubuyla irtibatta olsaydı, ona yardımda bulunsaydı, onunla ilişkisi olsaydı ve mahkemeleriniz ya da kamusal organlarınız buna ilişkin delillere sahip olsaydı siz bu belediye başkanının görev yapmasına izin verir göz yumar mıydınız?' dedi.

Büyükakın sözlerine şöyle devam etti: Sayın heyet Diyarbakır'a bir izleme komitesi üyesi yollamak isterse orada adını vermeden belirtmek istediğim bir parti var o partinin binasının önünde duran anneleri dinlemek isterse o anneler Diyarbakır'daki o kürt anneler o partinin önünde nöbet tutuyorlar. Bizim çocuklarımızı PKK terör örgütünden geri verin bize diyorlar. O anneleride heyetin üyelerinin izlemesini istiyorum. İzleme komitesi neden Türkiye söz konusu olduğunda neden bütün meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar acaba jeopolitik başka kaygıları mı var?

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Tahir Büyükakın, 1969 Kocaeli’nin Karamürsel İlçesinde dünyaya gelen Tahir Büyükakın, Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´nde ki eğitiminin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 yılında mezun oldu.

1993 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Tahir Büyükakın, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde tamamladı. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 yılında bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. ‘Makro iktisat’ bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın ‘ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları bulunuyor.2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne danışmanlık yapan Büyükakın Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırlamıştır. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 2014 yılına kadar bu görevi yürüttükten sonra Genel Sekreter olarak atanmıştır.Tahir Büyükakın Bakanlar Kurulu'nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 21.06.2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atanmıştır.Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerini üstlenmektedir.

İyi derece de İngilizce bilen Vali BÜYÜKAKIN evli ve 3 çocuk babasıdır.

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